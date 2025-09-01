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URE: 房地产指数ETF-ProShares两倍做多美国房地产

69.14 USD 0.19 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日URE汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点69.14和高点69.14进行交易。

关注房地产指数ETF-ProShares两倍做多美国房地产动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

URE新闻

常见问题解答

URE股票今天的价格是多少？

房地产指数ETF-ProShares两倍做多美国房地产股票今天的定价为69.14。它在69.14 - 69.14范围内交易，昨天的收盘价为68.95，交易量达到1。URE的实时价格图表显示了这些更新。

房地产指数ETF-ProShares两倍做多美国房地产股票是否支付股息？

房地产指数ETF-ProShares两倍做多美国房地产目前的价值为69.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.54%和USD。实时查看图表以跟踪URE走势。

如何购买URE股票？

您可以以69.14的当前价格购买房地产指数ETF-ProShares两倍做多美国房地产股票。订单通常设置在69.14或69.44附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注URE的实时图表更新。

如何投资URE股票？

投资房地产指数ETF-ProShares两倍做多美国房地产需要考虑年度范围57.38 - 75.65和当前价格69.14。许多人在以69.14或69.44下订单之前，会比较-3.46%和。实时查看URE价格图表，了解每日变化。

房地产指数ETF-ProShares两倍做多美国房地产股票的最高价格是多少？

在过去一年中，房地产指数ETF-ProShares两倍做多美国房地产的最高价格是75.65。在57.38 - 75.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪房地产指数ETF-ProShares两倍做多美国房地产的绩效。

房地产指数ETF-ProShares两倍做多美国房地产股票的最低价格是多少？

房地产指数ETF-ProShares两倍做多美国房地产（URE）的最低价格为57.38。将其与当前的69.14和57.38 - 75.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看URE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

URE股票是什么时候拆分的？

房地产指数ETF-ProShares两倍做多美国房地产历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.95和8.54%中可见。

日范围
69.14 69.14
年范围
57.38 75.65
前一天收盘价
68.95
开盘价
69.14
卖价
69.14
买价
69.44
最低价
69.14
最高价
69.14
交易量
1
日变化
0.28%
月变化
-3.46%
6个月变化
3.15%
年变化
8.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%