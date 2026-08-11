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URAN: Themes Uranium & Nuclear ETF

39.13 USD 0.25 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс URAN за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.83, а максимальная — 39.13.

Следите за динамикой Themes Uranium & Nuclear ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций URAN сегодня?

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) сегодня оценивается на уровне 39.13. Инструмент торгуется в пределах 38.83 - 39.13, вчерашнее закрытие составило 38.88, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике URAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Uranium & Nuclear ETF?

Themes Uranium & Nuclear ETF в настоящее время оценивается в 39.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.49% и USD. Отслеживайте движения URAN на графике в реальном времени.

Как купить акции URAN?

Вы можете купить акции Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) по текущей цене 39.13. Ордера обычно размещаются около 39.13 или 39.43, тогда как 4 и 0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения URAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции URAN?

Инвестирование в Themes Uranium & Nuclear ETF предполагает учет годового диапазона 35.56 - 51.44 и текущей цены 39.13. Многие сравнивают 4.99% и -21.29% перед размещением ордеров на 39.13 или 39.43. Изучайте ежедневные изменения цены URAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes Uranium & Nuclear ETF?

Самая высокая цена Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) за последний год составила 51.44. Акции заметно колебались в пределах 35.56 - 51.44, сравнение с 38.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Uranium & Nuclear ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes Uranium & Nuclear ETF?

Самая низкая цена Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) за год составила 35.56. Сравнение с текущими 39.13 и 35.56 - 51.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения URAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций URAN?

В прошлом Themes Uranium & Nuclear ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.88 и -17.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.83 39.13
Годовой диапазон
35.56 51.44
Предыдущее закрытие
38.88
Open
38.83
Bid
39.13
Ask
39.43
Low
38.83
High
39.13
Объем
4
Дневное изменение
0.64%
Месячное изменение
4.99%
6-месячное изменение
-21.29%
Годовое изменение
-17.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%