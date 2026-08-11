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URAN: Themes Uranium & Nuclear ETF
Курс URAN за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.83, а максимальная — 39.13.
Следите за динамикой Themes Uranium & Nuclear ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций URAN сегодня?
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) сегодня оценивается на уровне 39.13. Инструмент торгуется в пределах 38.83 - 39.13, вчерашнее закрытие составило 38.88, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике URAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Uranium & Nuclear ETF?
Themes Uranium & Nuclear ETF в настоящее время оценивается в 39.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.49% и USD. Отслеживайте движения URAN на графике в реальном времени.
Как купить акции URAN?
Вы можете купить акции Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) по текущей цене 39.13. Ордера обычно размещаются около 39.13 или 39.43, тогда как 4 и 0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения URAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции URAN?
Инвестирование в Themes Uranium & Nuclear ETF предполагает учет годового диапазона 35.56 - 51.44 и текущей цены 39.13. Многие сравнивают 4.99% и -21.29% перед размещением ордеров на 39.13 или 39.43. Изучайте ежедневные изменения цены URAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes Uranium & Nuclear ETF?
Самая высокая цена Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) за последний год составила 51.44. Акции заметно колебались в пределах 35.56 - 51.44, сравнение с 38.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Uranium & Nuclear ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes Uranium & Nuclear ETF?
Самая низкая цена Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) за год составила 35.56. Сравнение с текущими 39.13 и 35.56 - 51.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения URAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций URAN?
В прошлом Themes Uranium & Nuclear ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.88 и -17.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.88
- Open
- 38.83
- Bid
- 39.13
- Ask
- 39.43
- Low
- 38.83
- High
- 39.13
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.64%
- Месячное изменение
- 4.99%
- 6-месячное изменение
- -21.29%
- Годовое изменение
- -17.49%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%