URAN: Themes Uranium & Nuclear ETF
今日URAN汇率已更改0.61%。当日，交易品种以低点39.24和高点39.70进行交易。
关注Themes Uranium & Nuclear ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
URAN股票今天的价格是多少？
Themes Uranium & Nuclear ETF股票今天的定价为39.37。它在39.24 - 39.70范围内交易，昨天的收盘价为39.13，交易量达到12。URAN的实时价格图表显示了这些更新。
Themes Uranium & Nuclear ETF股票是否支付股息？
Themes Uranium & Nuclear ETF目前的价值为39.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.98%和USD。实时查看图表以跟踪URAN走势。
如何购买URAN股票？
您可以以39.37的当前价格购买Themes Uranium & Nuclear ETF股票。订单通常设置在39.37或39.67附近，而12和-0.13%显示市场活动。立即关注URAN的实时图表更新。
如何投资URAN股票？
投资Themes Uranium & Nuclear ETF需要考虑年度范围35.56 - 51.44和当前价格39.37。许多人在以39.37或39.67下订单之前，会比较5.63%和。实时查看URAN价格图表，了解每日变化。
Themes Uranium & Nuclear ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Themes Uranium & Nuclear ETF的最高价格是51.44。在35.56 - 51.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Uranium & Nuclear ETF的绩效。
Themes Uranium & Nuclear ETF股票的最低价格是多少？
Themes Uranium & Nuclear ETF（URAN）的最低价格为35.56。将其与当前的39.37和35.56 - 51.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看URAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
URAN股票是什么时候拆分的？
Themes Uranium & Nuclear ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.13和-16.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.13
- 开盘价
- 39.42
- 卖价
- 39.37
- 买价
- 39.67
- 最低价
- 39.24
- 最高价
- 39.70
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.61%
- 月变化
- 5.63%
- 6个月变化
- -20.81%
- 年变化
- -16.98%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%