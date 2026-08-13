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URAN: Themes Uranium & Nuclear ETF

39.37 USD 0.24 (0.61%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日URAN汇率已更改0.61%。当日，交易品种以低点39.24和高点39.70进行交易。

关注Themes Uranium & Nuclear ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

URAN股票今天的价格是多少？

Themes Uranium & Nuclear ETF股票今天的定价为39.37。它在39.24 - 39.70范围内交易，昨天的收盘价为39.13，交易量达到12。URAN的实时价格图表显示了这些更新。

Themes Uranium & Nuclear ETF股票是否支付股息？

Themes Uranium & Nuclear ETF目前的价值为39.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.98%和USD。实时查看图表以跟踪URAN走势。

如何购买URAN股票？

您可以以39.37的当前价格购买Themes Uranium & Nuclear ETF股票。订单通常设置在39.37或39.67附近，而12和-0.13%显示市场活动。立即关注URAN的实时图表更新。

如何投资URAN股票？

投资Themes Uranium & Nuclear ETF需要考虑年度范围35.56 - 51.44和当前价格39.37。许多人在以39.37或39.67下订单之前，会比较5.63%和。实时查看URAN价格图表，了解每日变化。

Themes Uranium & Nuclear ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Themes Uranium & Nuclear ETF的最高价格是51.44。在35.56 - 51.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Uranium & Nuclear ETF的绩效。

Themes Uranium & Nuclear ETF股票的最低价格是多少？

Themes Uranium & Nuclear ETF（URAN）的最低价格为35.56。将其与当前的39.37和35.56 - 51.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看URAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

URAN股票是什么时候拆分的？

Themes Uranium & Nuclear ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.13和-16.98%中可见。

日范围
39.24 39.70
年范围
35.56 51.44
前一天收盘价
39.13
开盘价
39.42
卖价
39.37
买价
39.67
最低价
39.24
最高价
39.70
交易量
12
日变化
0.61%
月变化
5.63%
6个月变化
-20.81%
年变化
-16.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%