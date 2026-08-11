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UPW: ProShares Ultra Utilities

21.41 USD 0.50 (2.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UPW за сегодня изменился на -2.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.40, а максимальная — 21.48.

Следите за динамикой ProShares Ultra Utilities. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UPW сегодня?

ProShares Ultra Utilities (UPW) сегодня оценивается на уровне 21.41. Инструмент торгуется в пределах 21.40 - 21.48, вчерашнее закрытие составило 21.91, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UPW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Utilities?

ProShares Ultra Utilities в настоящее время оценивается в 21.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -74.41% и USD. Отслеживайте движения UPW на графике в реальном времени.

Как купить акции UPW?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Utilities (UPW) по текущей цене 21.41. Ордера обычно размещаются около 21.41 или 21.71, тогда как 12 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UPW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UPW?

Инвестирование в ProShares Ultra Utilities предполагает учет годового диапазона 20.70 - 103.16 и текущей цены 21.41. Многие сравнивают -4.50% и -19.69% перед размещением ордеров на 21.41 или 21.71. Изучайте ежедневные изменения цены UPW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Utilities?

Самая высокая цена ProShares Ultra Utilities (UPW) за последний год составила 103.16. Акции заметно колебались в пределах 20.70 - 103.16, сравнение с 21.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Utilities на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Utilities?

Самая низкая цена ProShares Ultra Utilities (UPW) за год составила 20.70. Сравнение с текущими 21.41 и 20.70 - 103.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UPW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UPW?

В прошлом ProShares Ultra Utilities проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.91 и -74.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.40 21.48
Годовой диапазон
20.70 103.16
Предыдущее закрытие
21.91
Open
21.40
Bid
21.41
Ask
21.71
Low
21.40
High
21.48
Объем
12
Дневное изменение
-2.28%
Месячное изменение
-4.50%
6-месячное изменение
-19.69%
Годовое изменение
-74.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%