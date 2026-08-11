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UPW: ProShares Ultra Utilities
Курс UPW за сегодня изменился на -2.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.40, а максимальная — 21.48.
Следите за динамикой ProShares Ultra Utilities. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UPW сегодня?
ProShares Ultra Utilities (UPW) сегодня оценивается на уровне 21.41. Инструмент торгуется в пределах 21.40 - 21.48, вчерашнее закрытие составило 21.91, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UPW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Utilities?
ProShares Ultra Utilities в настоящее время оценивается в 21.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -74.41% и USD. Отслеживайте движения UPW на графике в реальном времени.
Как купить акции UPW?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Utilities (UPW) по текущей цене 21.41. Ордера обычно размещаются около 21.41 или 21.71, тогда как 12 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UPW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UPW?
Инвестирование в ProShares Ultra Utilities предполагает учет годового диапазона 20.70 - 103.16 и текущей цены 21.41. Многие сравнивают -4.50% и -19.69% перед размещением ордеров на 21.41 или 21.71. Изучайте ежедневные изменения цены UPW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Utilities?
Самая высокая цена ProShares Ultra Utilities (UPW) за последний год составила 103.16. Акции заметно колебались в пределах 20.70 - 103.16, сравнение с 21.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Utilities на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Utilities?
Самая низкая цена ProShares Ultra Utilities (UPW) за год составила 20.70. Сравнение с текущими 21.41 и 20.70 - 103.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UPW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UPW?
В прошлом ProShares Ultra Utilities проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.91 и -74.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.91
- Open
- 21.40
- Bid
- 21.41
- Ask
- 21.71
- Low
- 21.40
- High
- 21.48
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -2.28%
- Месячное изменение
- -4.50%
- 6-месячное изменение
- -19.69%
- Годовое изменение
- -74.41%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%