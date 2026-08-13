UPW: ProShares Ultra Utilities
今日UPW汇率已更改2.34%。当日，交易品种以低点21.35和高点21.96进行交易。
关注ProShares Ultra Utilities动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
UPW股票今天的价格是多少？
ProShares Ultra Utilities股票今天的定价为21.91。它在21.35 - 21.96范围内交易，昨天的收盘价为21.41，交易量达到28。UPW的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Ultra Utilities股票是否支付股息？
ProShares Ultra Utilities目前的价值为21.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-73.81%和USD。实时查看图表以跟踪UPW走势。
如何购买UPW股票？
您可以以21.91的当前价格购买ProShares Ultra Utilities股票。订单通常设置在21.91或22.21附近，而28和2.62%显示市场活动。立即关注UPW的实时图表更新。
如何投资UPW股票？
投资ProShares Ultra Utilities需要考虑年度范围20.70 - 103.16和当前价格21.91。许多人在以21.91或22.21下订单之前，会比较-2.27%和。实时查看UPW价格图表，了解每日变化。
ProShares Ultra Utilities股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Ultra Utilities的最高价格是103.16。在20.70 - 103.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Utilities的绩效。
ProShares Ultra Utilities股票的最低价格是多少？
ProShares Ultra Utilities（UPW）的最低价格为20.70。将其与当前的21.91和20.70 - 103.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UPW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UPW股票是什么时候拆分的？
ProShares Ultra Utilities历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.41和-73.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.41
- 开盘价
- 21.35
- 卖价
- 21.91
- 买价
- 22.21
- 最低价
- 21.35
- 最高价
- 21.96
- 交易量
- 28
- 日变化
- 2.34%
- 月变化
- -2.27%
- 6个月变化
- -17.82%
- 年变化
- -73.81%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%