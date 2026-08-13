UPW股票今天的价格是多少？ ProShares Ultra Utilities股票今天的定价为21.91。它在21.35 - 21.96范围内交易，昨天的收盘价为21.41，交易量达到28。UPW的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra Utilities股票是否支付股息？ ProShares Ultra Utilities目前的价值为21.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-73.81%和USD。实时查看图表以跟踪UPW走势。

如何购买UPW股票？ 您可以以21.91的当前价格购买ProShares Ultra Utilities股票。订单通常设置在21.91或22.21附近，而28和2.62%显示市场活动。立即关注UPW的实时图表更新。

如何投资UPW股票？ 投资ProShares Ultra Utilities需要考虑年度范围20.70 - 103.16和当前价格21.91。许多人在以21.91或22.21下订单之前，会比较-2.27%和。实时查看UPW价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra Utilities股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares Ultra Utilities的最高价格是103.16。在20.70 - 103.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Utilities的绩效。

ProShares Ultra Utilities股票的最低价格是多少？ ProShares Ultra Utilities（UPW）的最低价格为20.70。将其与当前的21.91和20.70 - 103.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UPW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。