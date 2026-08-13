报价部分
货币 / UPW
回到股票

UPW: ProShares Ultra Utilities

21.91 USD 0.50 (2.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UPW汇率已更改2.34%。当日，交易品种以低点21.35和高点21.96进行交易。

关注ProShares Ultra Utilities动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UPW股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra Utilities股票今天的定价为21.91。它在21.35 - 21.96范围内交易，昨天的收盘价为21.41，交易量达到28。UPW的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra Utilities股票是否支付股息？

ProShares Ultra Utilities目前的价值为21.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-73.81%和USD。实时查看图表以跟踪UPW走势。

如何购买UPW股票？

您可以以21.91的当前价格购买ProShares Ultra Utilities股票。订单通常设置在21.91或22.21附近，而28和2.62%显示市场活动。立即关注UPW的实时图表更新。

如何投资UPW股票？

投资ProShares Ultra Utilities需要考虑年度范围20.70 - 103.16和当前价格21.91。许多人在以21.91或22.21下订单之前，会比较-2.27%和。实时查看UPW价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra Utilities股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra Utilities的最高价格是103.16。在20.70 - 103.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Utilities的绩效。

ProShares Ultra Utilities股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra Utilities（UPW）的最低价格为20.70。将其与当前的21.91和20.70 - 103.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UPW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UPW股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra Utilities历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.41和-73.81%中可见。

日范围
21.35 21.96
年范围
20.70 103.16
前一天收盘价
21.41
开盘价
21.35
卖价
21.91
买价
22.21
最低价
21.35
最高价
21.96
交易量
28
日变化
2.34%
月变化
-2.27%
6个月变化
-17.82%
年变化
-73.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%