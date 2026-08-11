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UPV: ProShares Ultra FTSE Europe

98.89 USD 1.19 (1.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UPV за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.89, а максимальная — 98.89.

Следите за динамикой ProShares Ultra FTSE Europe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UPV сегодня?

ProShares Ultra FTSE Europe (UPV) сегодня оценивается на уровне 98.89. Инструмент торгуется в пределах 98.89 - 98.89, вчерашнее закрытие составило 100.08, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UPV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra FTSE Europe?

ProShares Ultra FTSE Europe в настоящее время оценивается в 98.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.82% и USD. Отслеживайте движения UPV на графике в реальном времени.

Как купить акции UPV?

Вы можете купить акции ProShares Ultra FTSE Europe (UPV) по текущей цене 98.89. Ордера обычно размещаются около 98.89 или 99.19, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UPV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UPV?

Инвестирование в ProShares Ultra FTSE Europe предполагает учет годового диапазона 73.51 - 104.40 и текущей цены 98.89. Многие сравнивают -1.94% и -0.16% перед размещением ордеров на 98.89 или 99.19. Изучайте ежедневные изменения цены UPV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra FTSE Europe?

Самая высокая цена ProShares Ultra FTSE Europe (UPV) за последний год составила 104.40. Акции заметно колебались в пределах 73.51 - 104.40, сравнение с 100.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra FTSE Europe на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra FTSE Europe?

Самая низкая цена ProShares Ultra FTSE Europe (UPV) за год составила 73.51. Сравнение с текущими 98.89 и 73.51 - 104.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UPV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UPV?

В прошлом ProShares Ultra FTSE Europe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.08 и 33.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
98.89 98.89
Годовой диапазон
73.51 104.40
Предыдущее закрытие
100.08
Open
98.89
Bid
98.89
Ask
99.19
Low
98.89
High
98.89
Объем
2
Дневное изменение
-1.19%
Месячное изменение
-1.94%
6-месячное изменение
-0.16%
Годовое изменение
33.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%