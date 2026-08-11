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UPV: ProShares Ultra FTSE Europe
Курс UPV за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.89, а максимальная — 98.89.
Следите за динамикой ProShares Ultra FTSE Europe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UPV сегодня?
ProShares Ultra FTSE Europe (UPV) сегодня оценивается на уровне 98.89. Инструмент торгуется в пределах 98.89 - 98.89, вчерашнее закрытие составило 100.08, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UPV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra FTSE Europe?
ProShares Ultra FTSE Europe в настоящее время оценивается в 98.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.82% и USD. Отслеживайте движения UPV на графике в реальном времени.
Как купить акции UPV?
Вы можете купить акции ProShares Ultra FTSE Europe (UPV) по текущей цене 98.89. Ордера обычно размещаются около 98.89 или 99.19, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UPV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UPV?
Инвестирование в ProShares Ultra FTSE Europe предполагает учет годового диапазона 73.51 - 104.40 и текущей цены 98.89. Многие сравнивают -1.94% и -0.16% перед размещением ордеров на 98.89 или 99.19. Изучайте ежедневные изменения цены UPV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra FTSE Europe?
Самая высокая цена ProShares Ultra FTSE Europe (UPV) за последний год составила 104.40. Акции заметно колебались в пределах 73.51 - 104.40, сравнение с 100.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra FTSE Europe на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra FTSE Europe?
Самая низкая цена ProShares Ultra FTSE Europe (UPV) за год составила 73.51. Сравнение с текущими 98.89 и 73.51 - 104.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UPV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UPV?
В прошлом ProShares Ultra FTSE Europe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.08 и 33.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 100.08
- Open
- 98.89
- Bid
- 98.89
- Ask
- 99.19
- Low
- 98.89
- High
- 98.89
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -1.19%
- Месячное изменение
- -1.94%
- 6-месячное изменение
- -0.16%
- Годовое изменение
- 33.82%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%