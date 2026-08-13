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UPV: ProShares Ultra FTSE Europe

98.89 USD 1.19 (1.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UPV汇率已更改-1.19%。当日，交易品种以低点98.89和高点98.89进行交易。

关注ProShares Ultra FTSE Europe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

UPV股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra FTSE Europe股票今天的定价为98.89。它在98.89 - 98.89范围内交易，昨天的收盘价为100.08，交易量达到2。UPV的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra FTSE Europe股票是否支付股息？

ProShares Ultra FTSE Europe目前的价值为98.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.82%和USD。实时查看图表以跟踪UPV走势。

如何购买UPV股票？

您可以以98.89的当前价格购买ProShares Ultra FTSE Europe股票。订单通常设置在98.89或99.19附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注UPV的实时图表更新。

如何投资UPV股票？

投资ProShares Ultra FTSE Europe需要考虑年度范围73.51 - 104.40和当前价格98.89。许多人在以98.89或99.19下订单之前，会比较-1.94%和。实时查看UPV价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra FTSE Europe股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra FTSE Europe的最高价格是104.40。在73.51 - 104.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra FTSE Europe的绩效。

ProShares Ultra FTSE Europe股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra FTSE Europe（UPV）的最低价格为73.51。将其与当前的98.89和73.51 - 104.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UPV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UPV股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra FTSE Europe历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.08和33.82%中可见。

日范围
98.89 98.89
年范围
73.51 104.40
前一天收盘价
100.08
开盘价
98.89
卖价
98.89
买价
99.19
最低价
98.89
最高价
98.89
交易量
2
日变化
-1.19%
月变化
-1.94%
6个月变化
-0.16%
年变化
33.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%