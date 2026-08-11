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UPSD: Aptus Large Cap Upside ETF
Курс UPSD за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.23, а максимальная — 30.23.
Следите за динамикой Aptus Large Cap Upside ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UPSD сегодня?
Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) сегодня оценивается на уровне 30.23. Инструмент торгуется в пределах 30.23 - 30.23, вчерашнее закрытие составило 30.24, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UPSD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aptus Large Cap Upside ETF?
Aptus Large Cap Upside ETF в настоящее время оценивается в 30.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.81% и USD. Отслеживайте движения UPSD на графике в реальном времени.
Как купить акции UPSD?
Вы можете купить акции Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) по текущей цене 30.23. Ордера обычно размещаются около 30.23 или 30.53, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UPSD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UPSD?
Инвестирование в Aptus Large Cap Upside ETF предполагает учет годового диапазона 24.61 - 30.34 и текущей цены 30.23. Многие сравнивают 2.75% и 7.70% перед размещением ордеров на 30.23 или 30.53. Изучайте ежедневные изменения цены UPSD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aptus Large Cap Upside ETF?
Самая высокая цена Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) за последний год составила 30.34. Акции заметно колебались в пределах 24.61 - 30.34, сравнение с 30.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aptus Large Cap Upside ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aptus Large Cap Upside ETF?
Самая низкая цена Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) за год составила 24.61. Сравнение с текущими 30.23 и 24.61 - 30.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UPSD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UPSD?
В прошлом Aptus Large Cap Upside ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.24 и 9.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.24
- Open
- 30.23
- Bid
- 30.23
- Ask
- 30.53
- Low
- 30.23
- High
- 30.23
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 2.75%
- 6-месячное изменение
- 7.70%
- Годовое изменение
- 9.81%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%