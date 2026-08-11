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UPSD: Aptus Large Cap Upside ETF

30.23 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UPSD за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.23, а максимальная — 30.23.

Следите за динамикой Aptus Large Cap Upside ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UPSD сегодня?

Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) сегодня оценивается на уровне 30.23. Инструмент торгуется в пределах 30.23 - 30.23, вчерашнее закрытие составило 30.24, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UPSD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aptus Large Cap Upside ETF?

Aptus Large Cap Upside ETF в настоящее время оценивается в 30.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.81% и USD. Отслеживайте движения UPSD на графике в реальном времени.

Как купить акции UPSD?

Вы можете купить акции Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) по текущей цене 30.23. Ордера обычно размещаются около 30.23 или 30.53, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UPSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UPSD?

Инвестирование в Aptus Large Cap Upside ETF предполагает учет годового диапазона 24.61 - 30.34 и текущей цены 30.23. Многие сравнивают 2.75% и 7.70% перед размещением ордеров на 30.23 или 30.53. Изучайте ежедневные изменения цены UPSD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aptus Large Cap Upside ETF?

Самая высокая цена Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) за последний год составила 30.34. Акции заметно колебались в пределах 24.61 - 30.34, сравнение с 30.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aptus Large Cap Upside ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aptus Large Cap Upside ETF?

Самая низкая цена Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) за год составила 24.61. Сравнение с текущими 30.23 и 24.61 - 30.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UPSD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UPSD?

В прошлом Aptus Large Cap Upside ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.24 и 9.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.23 30.23
Годовой диапазон
24.61 30.34
Предыдущее закрытие
30.24
Open
30.23
Bid
30.23
Ask
30.53
Low
30.23
High
30.23
Объем
1
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
2.75%
6-месячное изменение
7.70%
Годовое изменение
9.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%