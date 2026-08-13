UPSD: Aptus Large Cap Upside ETF
今日UPSD汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点30.08和高点30.23进行交易。
关注Aptus Large Cap Upside ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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常见问题解答
UPSD股票今天的价格是多少？
Aptus Large Cap Upside ETF股票今天的定价为30.08。它在30.08 - 30.23范围内交易，昨天的收盘价为30.24，交易量达到13。UPSD的实时价格图表显示了这些更新。
Aptus Large Cap Upside ETF股票是否支付股息？
Aptus Large Cap Upside ETF目前的价值为30.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.26%和USD。实时查看图表以跟踪UPSD走势。
如何购买UPSD股票？
您可以以30.08的当前价格购买Aptus Large Cap Upside ETF股票。订单通常设置在30.08或30.38附近，而13和-0.50%显示市场活动。立即关注UPSD的实时图表更新。
如何投资UPSD股票？
投资Aptus Large Cap Upside ETF需要考虑年度范围24.61 - 30.34和当前价格30.08。许多人在以30.08或30.38下订单之前，会比较2.24%和。实时查看UPSD价格图表，了解每日变化。
Aptus Large Cap Upside ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Aptus Large Cap Upside ETF的最高价格是30.34。在24.61 - 30.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aptus Large Cap Upside ETF的绩效。
Aptus Large Cap Upside ETF股票的最低价格是多少？
Aptus Large Cap Upside ETF（UPSD）的最低价格为24.61。将其与当前的30.08和24.61 - 30.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UPSD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UPSD股票是什么时候拆分的？
Aptus Large Cap Upside ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.24和9.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.24
- 开盘价
- 30.23
- 卖价
- 30.08
- 买价
- 30.38
- 最低价
- 30.08
- 最高价
- 30.23
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.53%
- 月变化
- 2.24%
- 6个月变化
- 7.16%
- 年变化
- 9.26%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%