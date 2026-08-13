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UPSD: Aptus Large Cap Upside ETF

30.08 USD 0.16 (0.53%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UPSD汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点30.08和高点30.23进行交易。

关注Aptus Large Cap Upside ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UPSD股票今天的价格是多少？

Aptus Large Cap Upside ETF股票今天的定价为30.08。它在30.08 - 30.23范围内交易，昨天的收盘价为30.24，交易量达到13。UPSD的实时价格图表显示了这些更新。

Aptus Large Cap Upside ETF股票是否支付股息？

Aptus Large Cap Upside ETF目前的价值为30.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.26%和USD。实时查看图表以跟踪UPSD走势。

如何购买UPSD股票？

您可以以30.08的当前价格购买Aptus Large Cap Upside ETF股票。订单通常设置在30.08或30.38附近，而13和-0.50%显示市场活动。立即关注UPSD的实时图表更新。

如何投资UPSD股票？

投资Aptus Large Cap Upside ETF需要考虑年度范围24.61 - 30.34和当前价格30.08。许多人在以30.08或30.38下订单之前，会比较2.24%和。实时查看UPSD价格图表，了解每日变化。

Aptus Large Cap Upside ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aptus Large Cap Upside ETF的最高价格是30.34。在24.61 - 30.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aptus Large Cap Upside ETF的绩效。

Aptus Large Cap Upside ETF股票的最低价格是多少？

Aptus Large Cap Upside ETF（UPSD）的最低价格为24.61。将其与当前的30.08和24.61 - 30.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UPSD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UPSD股票是什么时候拆分的？

Aptus Large Cap Upside ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.24和9.26%中可见。

日范围
30.08 30.23
年范围
24.61 30.34
前一天收盘价
30.24
开盘价
30.23
卖价
30.08
买价
30.38
最低价
30.08
最高价
30.23
交易量
13
日变化
-0.53%
月变化
2.24%
6个月变化
7.16%
年变化
9.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%