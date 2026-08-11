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UPGR: Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF
Курс UPGR за сегодня изменился на 1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.08, а максимальная — 25.11.
Следите за динамикой Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UPGR сегодня?
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) сегодня оценивается на уровне 25.11. Инструмент торгуется в пределах 25.08 - 25.11, вчерашнее закрытие составило 24.76, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UPGR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF?
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF в настоящее время оценивается в 25.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.66% и USD. Отслеживайте движения UPGR на графике в реальном времени.
Как купить акции UPGR?
Вы можете купить акции Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) по текущей цене 25.11. Ордера обычно размещаются около 25.11 или 25.41, тогда как 3 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UPGR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UPGR?
Инвестирование в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF предполагает учет годового диапазона 20.63 - 30.04 и текущей цены 25.11. Многие сравнивают 1.41% и 1.17% перед размещением ордеров на 25.11 или 25.41. Изучайте ежедневные изменения цены UPGR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF?
Самая высокая цена Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) за последний год составила 30.04. Акции заметно колебались в пределах 20.63 - 30.04, сравнение с 24.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF?
Самая низкая цена Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) за год составила 20.63. Сравнение с текущими 25.11 и 20.63 - 30.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UPGR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UPGR?
В прошлом Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.76 и 21.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.76
- Open
- 25.08
- Bid
- 25.11
- Ask
- 25.41
- Low
- 25.08
- High
- 25.11
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 1.41%
- Месячное изменение
- 1.41%
- 6-месячное изменение
- 1.17%
- Годовое изменение
- 21.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%