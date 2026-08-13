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UPGR: Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

25.11 USD 0.35 (1.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UPGR汇率已更改1.41%。当日，交易品种以低点25.08和高点25.11进行交易。

关注Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UPGR股票今天的价格是多少？

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF股票今天的定价为25.11。它在25.08 - 25.11范围内交易，昨天的收盘价为24.76，交易量达到3。UPGR的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF股票是否支付股息？

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF目前的价值为25.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.66%和USD。实时查看图表以跟踪UPGR走势。

如何购买UPGR股票？

您可以以25.11的当前价格购买Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF股票。订单通常设置在25.11或25.41附近，而3和0.12%显示市场活动。立即关注UPGR的实时图表更新。

如何投资UPGR股票？

投资Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF需要考虑年度范围20.63 - 30.04和当前价格25.11。许多人在以25.11或25.41下订单之前，会比较1.41%和。实时查看UPGR价格图表，了解每日变化。

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF的最高价格是30.04。在20.63 - 30.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF的绩效。

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF（UPGR）的最低价格为20.63。将其与当前的25.11和20.63 - 30.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UPGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UPGR股票是什么时候拆分的？

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.76和21.66%中可见。

日范围
25.08 25.11
年范围
20.63 30.04
前一天收盘价
24.76
开盘价
25.08
卖价
25.11
买价
25.41
最低价
25.08
最高价
25.11
交易量
3
日变化
1.41%
月变化
1.41%
6个月变化
1.17%
年变化
21.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%