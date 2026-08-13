UPGR股票今天的价格是多少？ Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF股票今天的定价为25.11。它在25.08 - 25.11范围内交易，昨天的收盘价为24.76，交易量达到3。UPGR的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF股票是否支付股息？ Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF目前的价值为25.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.66%和USD。实时查看图表以跟踪UPGR走势。

如何购买UPGR股票？ 您可以以25.11的当前价格购买Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF股票。订单通常设置在25.11或25.41附近，而3和0.12%显示市场活动。立即关注UPGR的实时图表更新。

如何投资UPGR股票？ 投资Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF需要考虑年度范围20.63 - 30.04和当前价格25.11。许多人在以25.11或25.41下订单之前，会比较1.41%和。实时查看UPGR价格图表，了解每日变化。

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF的最高价格是30.04。在20.63 - 30.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF的绩效。

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF股票的最低价格是多少？ Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF（UPGR）的最低价格为20.63。将其与当前的25.11和20.63 - 30.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UPGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。