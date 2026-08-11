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UPAR: Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF
Курс UPAR за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.08, а максимальная — 16.10.
Следите за динамикой Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UPAR сегодня?
Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) сегодня оценивается на уровне 16.08. Инструмент торгуется в пределах 16.08 - 16.10, вчерашнее закрытие составило 16.11, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UPAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF?
Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF в настоящее время оценивается в 16.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.91% и USD. Отслеживайте движения UPAR на графике в реальном времени.
Как купить акции UPAR?
Вы можете купить акции Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) по текущей цене 16.08. Ордера обычно размещаются около 16.08 или 16.38, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UPAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UPAR?
Инвестирование в Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF предполагает учет годового диапазона 15.49 - 17.59 и текущей цены 16.08. Многие сравнивают 2.16% и -8.24% перед размещением ордеров на 16.08 или 16.38. Изучайте ежедневные изменения цены UPAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF?
Самая высокая цена Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) за последний год составила 17.59. Акции заметно колебались в пределах 15.49 - 17.59, сравнение с 16.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF?
Самая низкая цена Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) за год составила 15.49. Сравнение с текущими 16.08 и 15.49 - 17.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UPAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UPAR?
В прошлом Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.11 и -5.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.11
- Open
- 16.08
- Bid
- 16.08
- Ask
- 16.38
- Low
- 16.08
- High
- 16.10
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 2.16%
- 6-месячное изменение
- -8.24%
- Годовое изменение
- -5.91%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%