UPAR: Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF
今日UPAR汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点16.05和高点16.06进行交易。
关注Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
UPAR股票今天的价格是多少？
Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF股票今天的定价为16.05。它在16.05 - 16.06范围内交易，昨天的收盘价为16.08，交易量达到6。UPAR的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF股票是否支付股息？
Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF目前的价值为16.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.09%和USD。实时查看图表以跟踪UPAR走势。
如何购买UPAR股票？
您可以以16.05的当前价格购买Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF股票。订单通常设置在16.05或16.35附近，而6和-0.06%显示市场活动。立即关注UPAR的实时图表更新。
如何投资UPAR股票？
投资Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF需要考虑年度范围15.49 - 17.59和当前价格16.05。许多人在以16.05或16.35下订单之前，会比较1.97%和。实时查看UPAR价格图表，了解每日变化。
Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF的最高价格是17.59。在15.49 - 17.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF的绩效。
Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF股票的最低价格是多少？
Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF（UPAR）的最低价格为15.49。将其与当前的16.05和15.49 - 17.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UPAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UPAR股票是什么时候拆分的？
Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.08和-6.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.08
- 开盘价
- 16.06
- 卖价
- 16.05
- 买价
- 16.35
- 最低价
- 16.05
- 最高价
- 16.06
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 1.97%
- 6个月变化
- -8.41%
- 年变化
- -6.09%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%