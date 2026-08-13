报价部分
货币 / UPAR
回到股票

UPAR: Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF

16.05 USD 0.03 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UPAR汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点16.05和高点16.06进行交易。

关注Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UPAR股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF股票今天的定价为16.05。它在16.05 - 16.06范围内交易，昨天的收盘价为16.08，交易量达到6。UPAR的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF目前的价值为16.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.09%和USD。实时查看图表以跟踪UPAR走势。

如何购买UPAR股票？

您可以以16.05的当前价格购买Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF股票。订单通常设置在16.05或16.35附近，而6和-0.06%显示市场活动。立即关注UPAR的实时图表更新。

如何投资UPAR股票？

投资Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF需要考虑年度范围15.49 - 17.59和当前价格16.05。许多人在以16.05或16.35下订单之前，会比较1.97%和。实时查看UPAR价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF的最高价格是17.59。在15.49 - 17.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF的绩效。

Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF股票的最低价格是多少？

Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF（UPAR）的最低价格为15.49。将其与当前的16.05和15.49 - 17.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UPAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UPAR股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.08和-6.09%中可见。

日范围
16.05 16.06
年范围
15.49 17.59
前一天收盘价
16.08
开盘价
16.06
卖价
16.05
买价
16.35
最低价
16.05
最高价
16.06
交易量
6
日变化
-0.19%
月变化
1.97%
6个月变化
-8.41%
年变化
-6.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%