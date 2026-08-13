UPAR股票今天的价格是多少？ Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF股票今天的定价为16.05。它在16.05 - 16.06范围内交易，昨天的收盘价为16.08，交易量达到6。UPAR的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF股票是否支付股息？ Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF目前的价值为16.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.09%和USD。实时查看图表以跟踪UPAR走势。

如何购买UPAR股票？ 您可以以16.05的当前价格购买Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF股票。订单通常设置在16.05或16.35附近，而6和-0.06%显示市场活动。立即关注UPAR的实时图表更新。

如何投资UPAR股票？ 投资Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF需要考虑年度范围15.49 - 17.59和当前价格16.05。许多人在以16.05或16.35下订单之前，会比较1.97%和。实时查看UPAR价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF的最高价格是17.59。在15.49 - 17.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF的绩效。

Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF股票的最低价格是多少？ Tidal ETF Trust UPAR Ultra Risk Parity ETF（UPAR）的最低价格为15.49。将其与当前的16.05和15.49 - 17.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UPAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。