Курс UNX за сегодня изменился на 5.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.65, а максимальная — 100.41.

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