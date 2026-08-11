- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
UNX: Tradr 2X Long U Daily ETF
Курс UNX за сегодня изменился на 5.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.65, а максимальная — 100.41.
Следите за динамикой Tradr 2X Long U Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UNX сегодня?
Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) сегодня оценивается на уровне 100.41. Инструмент торгуется в пределах 95.65 - 100.41, вчерашнее закрытие составило 95.01, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UNX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tradr 2X Long U Daily ETF?
Tradr 2X Long U Daily ETF в настоящее время оценивается в 100.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 302.61% и USD. Отслеживайте движения UNX на графике в реальном времени.
Как купить акции UNX?
Вы можете купить акции Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) по текущей цене 100.41. Ордера обычно размещаются около 100.41 или 100.71, тогда как 15 и 3.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UNX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UNX?
Инвестирование в Tradr 2X Long U Daily ETF предполагает учет годового диапазона 1.87 - 101.56 и текущей цены 100.41. Многие сравнивают 56.77% и 4703.62% перед размещением ордеров на 100.41 или 100.71. Изучайте ежедневные изменения цены UNX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tradr 2X Long U Daily ETF?
Самая высокая цена Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) за последний год составила 101.56. Акции заметно колебались в пределах 1.87 - 101.56, сравнение с 95.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tradr 2X Long U Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tradr 2X Long U Daily ETF?
Самая низкая цена Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) за год составила 1.87. Сравнение с текущими 100.41 и 1.87 - 101.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UNX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UNX?
В прошлом Tradr 2X Long U Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 95.01 и 302.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 95.01
- Open
- 96.59
- Bid
- 100.41
- Ask
- 100.71
- Low
- 95.65
- High
- 100.41
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 5.68%
- Месячное изменение
- 56.77%
- 6-месячное изменение
- 4703.62%
- Годовое изменение
- 302.61%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%