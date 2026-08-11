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UNX: Tradr 2X Long U Daily ETF

100.41 USD 5.40 (5.68%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UNX за сегодня изменился на 5.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.65, а максимальная — 100.41.

Следите за динамикой Tradr 2X Long U Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UNX сегодня?

Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) сегодня оценивается на уровне 100.41. Инструмент торгуется в пределах 95.65 - 100.41, вчерашнее закрытие составило 95.01, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UNX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tradr 2X Long U Daily ETF?

Tradr 2X Long U Daily ETF в настоящее время оценивается в 100.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 302.61% и USD. Отслеживайте движения UNX на графике в реальном времени.

Как купить акции UNX?

Вы можете купить акции Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) по текущей цене 100.41. Ордера обычно размещаются около 100.41 или 100.71, тогда как 15 и 3.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UNX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UNX?

Инвестирование в Tradr 2X Long U Daily ETF предполагает учет годового диапазона 1.87 - 101.56 и текущей цены 100.41. Многие сравнивают 56.77% и 4703.62% перед размещением ордеров на 100.41 или 100.71. Изучайте ежедневные изменения цены UNX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tradr 2X Long U Daily ETF?

Самая высокая цена Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) за последний год составила 101.56. Акции заметно колебались в пределах 1.87 - 101.56, сравнение с 95.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tradr 2X Long U Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tradr 2X Long U Daily ETF?

Самая низкая цена Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) за год составила 1.87. Сравнение с текущими 100.41 и 1.87 - 101.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UNX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UNX?

В прошлом Tradr 2X Long U Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 95.01 и 302.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
95.65 100.41
Годовой диапазон
1.87 101.56
Предыдущее закрытие
95.01
Open
96.59
Bid
100.41
Ask
100.71
Low
95.65
High
100.41
Объем
15
Дневное изменение
5.68%
Месячное изменение
56.77%
6-месячное изменение
4703.62%
Годовое изменение
302.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%