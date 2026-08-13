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UNX: Tradr 2X Long U Daily ETF

101.95 USD 1.54 (1.53%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UNX汇率已更改1.53%。当日，交易品种以低点101.95和高点101.95进行交易。

关注Tradr 2X Long U Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UNX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long U Daily ETF股票今天的定价为101.95。它在101.95 - 101.95范围内交易，昨天的收盘价为100.41，交易量达到1。UNX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long U Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long U Daily ETF目前的价值为101.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注308.78%和USD。实时查看图表以跟踪UNX走势。

如何购买UNX股票？

您可以以101.95的当前价格购买Tradr 2X Long U Daily ETF股票。订单通常设置在101.95或102.25附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注UNX的实时图表更新。

如何投资UNX股票？

投资Tradr 2X Long U Daily ETF需要考虑年度范围1.87 - 101.95和当前价格101.95。许多人在以101.95或102.25下订单之前，会比较59.17%和。实时查看UNX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long U Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long U Daily ETF的最高价格是101.95。在1.87 - 101.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long U Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long U Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long U Daily ETF（UNX）的最低价格为1.87。将其与当前的101.95和1.87 - 101.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UNX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long U Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.41和308.78%中可见。

日范围
101.95 101.95
年范围
1.87 101.95
前一天收盘价
100.41
开盘价
101.95
卖价
101.95
买价
102.25
最低价
101.95
最高价
101.95
交易量
1
日变化
1.53%
月变化
59.17%
6个月变化
4777.29%
年变化
308.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%