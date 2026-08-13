UNX: Tradr 2X Long U Daily ETF
今日UNX汇率已更改1.53%。当日，交易品种以低点101.95和高点101.95进行交易。
关注Tradr 2X Long U Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
UNX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long U Daily ETF股票今天的定价为101.95。它在101.95 - 101.95范围内交易，昨天的收盘价为100.41，交易量达到1。UNX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long U Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long U Daily ETF目前的价值为101.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注308.78%和USD。实时查看图表以跟踪UNX走势。
如何购买UNX股票？
您可以以101.95的当前价格购买Tradr 2X Long U Daily ETF股票。订单通常设置在101.95或102.25附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注UNX的实时图表更新。
如何投资UNX股票？
投资Tradr 2X Long U Daily ETF需要考虑年度范围1.87 - 101.95和当前价格101.95。许多人在以101.95或102.25下订单之前，会比较59.17%和。实时查看UNX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long U Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long U Daily ETF的最高价格是101.95。在1.87 - 101.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long U Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long U Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long U Daily ETF（UNX）的最低价格为1.87。将其与当前的101.95和1.87 - 101.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UNX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long U Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.41和308.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 100.41
- 开盘价
- 101.95
- 卖价
- 101.95
- 买价
- 102.25
- 最低价
- 101.95
- 最高价
- 101.95
- 交易量
- 1
- 日变化
- 1.53%
- 月变化
- 59.17%
- 6个月变化
- 4777.29%
- 年变化
- 308.78%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%