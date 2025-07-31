Валюты / UNL
UNL: United States 12 Month Natural Gas Fund
7.81 USD 0.10 (1.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UNL за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.74, а максимальная — 7.83.
Следите за динамикой United States 12 Month Natural Gas Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
7.74 7.83
Годовой диапазон
6.79 11.04
- Предыдущее закрытие
- 7.71
- Open
- 7.77
- Bid
- 7.81
- Ask
- 8.11
- Low
- 7.74
- High
- 7.83
- Объем
- 55
- Дневное изменение
- 1.30%
- Месячное изменение
- 1.30%
- 6-месячное изменение
- -22.98%
- Годовое изменение
- -0.13%
