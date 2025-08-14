Valute / UNL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
UNL: United States 12 Month Natural Gas Fund
7.68 USD 0.02 (0.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UNL ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.64 e ad un massimo di 7.75.
Segui le dinamiche di United States 12 Month Natural Gas Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNL News
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- U.S. Natural Gas Prices Under Pressure
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- U.S. Natural Gas Steadies Near $3.10 As Output Declines Offset Weak Demand
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Short-Term Energy Outlook: September 2025
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- May World And Non-OPEC Oil Production
- OPEC+ Continues With Supply Hikes
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- June U.S. Oil Production New High
- U.S. Natural Gas Climbs Above $3 As Rally Tests Supply Headwinds (NG1:COM)
- The Commodities Feed: Oil Market Shifts Its Attention To OPEC+ Meeting
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- Commodities: Oil Rallies As Zelensky-Putin Meeting Looks Unlikely
- United States 12 Month Natural Gas Fund issues July account statement
- Commodities: Jerome Powell Provides A Boost To Most Markets
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Commodities: Fading Optimism Over Ukraine Ceasefire Pushes Oil Higher
- Natural Gas Price Dips As Oversupply Weighs On Prices (NYSEARCA:UNG)
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Commodities: Sanctions Risk Eases Following Trump-Putin Summit
- Commodities: Oil Falls On Bearish Fundamentals, But Upside Risks Abound
Intervallo Giornaliero
7.64 7.75
Intervallo Annuale
6.79 11.04
- Chiusura Precedente
- 7.70
- Apertura
- 7.69
- Bid
- 7.68
- Ask
- 7.98
- Minimo
- 7.64
- Massimo
- 7.75
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- -0.26%
- Variazione Mensile
- -0.39%
- Variazione Semestrale
- -24.26%
- Variazione Annuale
- -1.79%
21 settembre, domenica