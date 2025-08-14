QuotazioniSezioni
Valute / UNL
Tornare a Azioni

UNL: United States 12 Month Natural Gas Fund

7.68 USD 0.02 (0.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UNL ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.64 e ad un massimo di 7.75.

Segui le dinamiche di United States 12 Month Natural Gas Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UNL News

Intervallo Giornaliero
7.64 7.75
Intervallo Annuale
6.79 11.04
Chiusura Precedente
7.70
Apertura
7.69
Bid
7.68
Ask
7.98
Minimo
7.64
Massimo
7.75
Volume
20
Variazione giornaliera
-0.26%
Variazione Mensile
-0.39%
Variazione Semestrale
-24.26%
Variazione Annuale
-1.79%
21 settembre, domenica