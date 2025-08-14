KurseKategorien
Währungen / UNL
Zurück zum Aktien

UNL: United States 12 Month Natural Gas Fund

7.66 USD 0.04 (0.52%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UNL hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.64 bis zu einem Hoch von 7.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die United States 12 Month Natural Gas Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UNL News

Tagesspanne
7.64 7.75
Jahresspanne
6.79 11.04
Vorheriger Schlusskurs
7.70
Eröffnung
7.69
Bid
7.66
Ask
7.96
Tief
7.64
Hoch
7.75
Volumen
11
Tagesänderung
-0.52%
Monatsänderung
-0.65%
6-Monatsänderung
-24.46%
Jahresänderung
-2.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K