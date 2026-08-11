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UNHW: Roundhill UNH WeeklyPay ETF
Курс UNHW за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.63, а максимальная — 50.94.
Следите за динамикой Roundhill UNH WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UNHW сегодня?
Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) сегодня оценивается на уровне 50.63. Инструмент торгуется в пределах 50.63 - 50.94, вчерашнее закрытие составило 50.37, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UNHW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill UNH WeeklyPay ETF?
Roundhill UNH WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 50.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.88% и USD. Отслеживайте движения UNHW на графике в реальном времени.
Как купить акции UNHW?
Вы можете купить акции Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) по текущей цене 50.63. Ордера обычно размещаются около 50.63 или 50.93, тогда как 2 и -0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UNHW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UNHW?
Инвестирование в Roundhill UNH WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 33.42 - 58.88 и текущей цены 50.63. Многие сравнивают -1.99% и 28.44% перед размещением ордеров на 50.63 или 50.93. Изучайте ежедневные изменения цены UNHW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill UNH WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) за последний год составила 58.88. Акции заметно колебались в пределах 33.42 - 58.88, сравнение с 50.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill UNH WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill UNH WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) за год составила 33.42. Сравнение с текущими 50.63 и 33.42 - 58.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UNHW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UNHW?
В прошлом Roundhill UNH WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.37 и -0.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.37
- Open
- 50.94
- Bid
- 50.63
- Ask
- 50.93
- Low
- 50.63
- High
- 50.94
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.52%
- Месячное изменение
- -1.99%
- 6-месячное изменение
- 28.44%
- Годовое изменение
- -0.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%