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UNHW: Roundhill UNH WeeklyPay ETF

50.63 USD 0.26 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UNHW за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.63, а максимальная — 50.94.

Следите за динамикой Roundhill UNH WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UNHW сегодня?

Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) сегодня оценивается на уровне 50.63. Инструмент торгуется в пределах 50.63 - 50.94, вчерашнее закрытие составило 50.37, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UNHW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill UNH WeeklyPay ETF?

Roundhill UNH WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 50.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.88% и USD. Отслеживайте движения UNHW на графике в реальном времени.

Как купить акции UNHW?

Вы можете купить акции Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) по текущей цене 50.63. Ордера обычно размещаются около 50.63 или 50.93, тогда как 2 и -0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UNHW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UNHW?

Инвестирование в Roundhill UNH WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 33.42 - 58.88 и текущей цены 50.63. Многие сравнивают -1.99% и 28.44% перед размещением ордеров на 50.63 или 50.93. Изучайте ежедневные изменения цены UNHW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill UNH WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) за последний год составила 58.88. Акции заметно колебались в пределах 33.42 - 58.88, сравнение с 50.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill UNH WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill UNH WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) за год составила 33.42. Сравнение с текущими 50.63 и 33.42 - 58.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UNHW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UNHW?

В прошлом Roundhill UNH WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.37 и -0.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.63 50.94
Годовой диапазон
33.42 58.88
Предыдущее закрытие
50.37
Open
50.94
Bid
50.63
Ask
50.93
Low
50.63
High
50.94
Объем
2
Дневное изменение
0.52%
Месячное изменение
-1.99%
6-месячное изменение
28.44%
Годовое изменение
-0.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%