UNHW: Roundhill UNH WeeklyPay ETF
今日UNHW汇率已更改-1.46%。当日，交易品种以低点49.62和高点50.09进行交易。
关注Roundhill UNH WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
UNHW股票今天的价格是多少？
Roundhill UNH WeeklyPay ETF股票今天的定价为49.89。它在49.62 - 50.09范围内交易，昨天的收盘价为50.63，交易量达到4。UNHW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill UNH WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill UNH WeeklyPay ETF目前的价值为49.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.33%和USD。实时查看图表以跟踪UNHW走势。
如何购买UNHW股票？
您可以以49.89的当前价格购买Roundhill UNH WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在49.89或50.19附近，而4和-0.40%显示市场活动。立即关注UNHW的实时图表更新。
如何投资UNHW股票？
投资Roundhill UNH WeeklyPay ETF需要考虑年度范围33.42 - 58.88和当前价格49.89。许多人在以49.89或50.19下订单之前，会比较-3.43%和。实时查看UNHW价格图表，了解每日变化。
Roundhill UNH WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill UNH WeeklyPay ETF的最高价格是58.88。在33.42 - 58.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill UNH WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill UNH WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill UNH WeeklyPay ETF（UNHW）的最低价格为33.42。将其与当前的49.89和33.42 - 58.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UNHW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UNHW股票是什么时候拆分的？
Roundhill UNH WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.63和-2.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.63
- 开盘价
- 50.09
- 卖价
- 49.89
- 买价
- 50.19
- 最低价
- 49.62
- 最高价
- 50.09
- 交易量
- 4
- 日变化
- -1.46%
- 月变化
- -3.43%
- 6个月变化
- 26.56%
- 年变化
- -2.33%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%