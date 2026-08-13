UNHW股票今天的价格是多少？ Roundhill UNH WeeklyPay ETF股票今天的定价为49.89。它在49.62 - 50.09范围内交易，昨天的收盘价为50.63，交易量达到4。UNHW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill UNH WeeklyPay ETF股票是否支付股息？ Roundhill UNH WeeklyPay ETF目前的价值为49.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.33%和USD。实时查看图表以跟踪UNHW走势。

如何购买UNHW股票？ 您可以以49.89的当前价格购买Roundhill UNH WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在49.89或50.19附近，而4和-0.40%显示市场活动。立即关注UNHW的实时图表更新。

如何投资UNHW股票？ 投资Roundhill UNH WeeklyPay ETF需要考虑年度范围33.42 - 58.88和当前价格49.89。许多人在以49.89或50.19下订单之前，会比较-3.43%和。实时查看UNHW价格图表，了解每日变化。

Roundhill UNH WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Roundhill UNH WeeklyPay ETF的最高价格是58.88。在33.42 - 58.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill UNH WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill UNH WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？ Roundhill UNH WeeklyPay ETF（UNHW）的最低价格为33.42。将其与当前的49.89和33.42 - 58.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UNHW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。