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UNHW: Roundhill UNH WeeklyPay ETF

49.89 USD 0.74 (1.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UNHW汇率已更改-1.46%。当日，交易品种以低点49.62和高点50.09进行交易。

关注Roundhill UNH WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UNHW股票今天的价格是多少？

Roundhill UNH WeeklyPay ETF股票今天的定价为49.89。它在49.62 - 50.09范围内交易，昨天的收盘价为50.63，交易量达到4。UNHW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill UNH WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill UNH WeeklyPay ETF目前的价值为49.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.33%和USD。实时查看图表以跟踪UNHW走势。

如何购买UNHW股票？

您可以以49.89的当前价格购买Roundhill UNH WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在49.89或50.19附近，而4和-0.40%显示市场活动。立即关注UNHW的实时图表更新。

如何投资UNHW股票？

投资Roundhill UNH WeeklyPay ETF需要考虑年度范围33.42 - 58.88和当前价格49.89。许多人在以49.89或50.19下订单之前，会比较-3.43%和。实时查看UNHW价格图表，了解每日变化。

Roundhill UNH WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill UNH WeeklyPay ETF的最高价格是58.88。在33.42 - 58.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill UNH WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill UNH WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill UNH WeeklyPay ETF（UNHW）的最低价格为33.42。将其与当前的49.89和33.42 - 58.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UNHW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UNHW股票是什么时候拆分的？

Roundhill UNH WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.63和-2.33%中可见。

日范围
49.62 50.09
年范围
33.42 58.88
前一天收盘价
50.63
开盘价
50.09
卖价
49.89
买价
50.19
最低价
49.62
最高价
50.09
交易量
4
日变化
-1.46%
月变化
-3.43%
6个月变化
26.56%
年变化
-2.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%