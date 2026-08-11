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UMMA: Wahed Dow Jones Islamic World ETF
Курс UMMA за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.87, а максимальная — 37.12.
Следите за динамикой Wahed Dow Jones Islamic World ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UMMA сегодня?
Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) сегодня оценивается на уровне 37.04. Инструмент торгуется в пределах 36.87 - 37.12, вчерашнее закрытие составило 37.00, а торговый объем достиг 84. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UMMA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wahed Dow Jones Islamic World ETF?
Wahed Dow Jones Islamic World ETF в настоящее время оценивается в 37.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 42.68% и USD. Отслеживайте движения UMMA на графике в реальном времени.
Как купить акции UMMA?
Вы можете купить акции Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) по текущей цене 37.04. Ордера обычно размещаются около 37.04 или 37.34, тогда как 84 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UMMA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UMMA?
Инвестирование в Wahed Dow Jones Islamic World ETF предполагает учет годового диапазона 25.82 - 41.53 и текущей цены 37.04. Многие сравнивают 3.06% и 9.94% перед размещением ордеров на 37.04 или 37.34. Изучайте ежедневные изменения цены UMMA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Wahed Dow Jones Islamic World ETF?
Самая высокая цена Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) за последний год составила 41.53. Акции заметно колебались в пределах 25.82 - 41.53, сравнение с 37.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wahed Dow Jones Islamic World ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Wahed Dow Jones Islamic World ETF?
Самая низкая цена Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) за год составила 25.82. Сравнение с текущими 37.04 и 25.82 - 41.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UMMA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UMMA?
В прошлом Wahed Dow Jones Islamic World ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.00 и 42.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.00
- Open
- 37.11
- Bid
- 37.04
- Ask
- 37.34
- Low
- 36.87
- High
- 37.12
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 3.06%
- 6-месячное изменение
- 9.94%
- Годовое изменение
- 42.68%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%