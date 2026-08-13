UMMA: Wahed Dow Jones Islamic World ETF
今日UMMA汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点37.07和高点37.48进行交易。
关注Wahed Dow Jones Islamic World ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
UMMA股票今天的价格是多少？
Wahed Dow Jones Islamic World ETF股票今天的定价为37.20。它在37.07 - 37.48范围内交易，昨天的收盘价为37.04，交易量达到46。UMMA的实时价格图表显示了这些更新。
Wahed Dow Jones Islamic World ETF股票是否支付股息？
Wahed Dow Jones Islamic World ETF目前的价值为37.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注43.30%和USD。实时查看图表以跟踪UMMA走势。
如何购买UMMA股票？
您可以以37.20的当前价格购买Wahed Dow Jones Islamic World ETF股票。订单通常设置在37.20或37.50附近，而46和-0.75%显示市场活动。立即关注UMMA的实时图表更新。
如何投资UMMA股票？
投资Wahed Dow Jones Islamic World ETF需要考虑年度范围25.82 - 41.53和当前价格37.20。许多人在以37.20或37.50下订单之前，会比较3.51%和。实时查看UMMA价格图表，了解每日变化。
Wahed Dow Jones Islamic World ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Wahed Dow Jones Islamic World ETF的最高价格是41.53。在25.82 - 41.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Wahed Dow Jones Islamic World ETF的绩效。
Wahed Dow Jones Islamic World ETF股票的最低价格是多少？
Wahed Dow Jones Islamic World ETF（UMMA）的最低价格为25.82。将其与当前的37.20和25.82 - 41.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UMMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UMMA股票是什么时候拆分的？
Wahed Dow Jones Islamic World ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.04和43.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.04
- 开盘价
- 37.48
- 卖价
- 37.20
- 买价
- 37.50
- 最低价
- 37.07
- 最高价
- 37.48
- 交易量
- 46
- 日变化
- 0.43%
- 月变化
- 3.51%
- 6个月变化
- 10.42%
- 年变化
- 43.30%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%