报价部分
货币 / UMMA
回到股票

UMMA: Wahed Dow Jones Islamic World ETF

37.20 USD 0.16 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UMMA汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点37.07和高点37.48进行交易。

关注Wahed Dow Jones Islamic World ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UMMA股票今天的价格是多少？

Wahed Dow Jones Islamic World ETF股票今天的定价为37.20。它在37.07 - 37.48范围内交易，昨天的收盘价为37.04，交易量达到46。UMMA的实时价格图表显示了这些更新。

Wahed Dow Jones Islamic World ETF股票是否支付股息？

Wahed Dow Jones Islamic World ETF目前的价值为37.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注43.30%和USD。实时查看图表以跟踪UMMA走势。

如何购买UMMA股票？

您可以以37.20的当前价格购买Wahed Dow Jones Islamic World ETF股票。订单通常设置在37.20或37.50附近，而46和-0.75%显示市场活动。立即关注UMMA的实时图表更新。

如何投资UMMA股票？

投资Wahed Dow Jones Islamic World ETF需要考虑年度范围25.82 - 41.53和当前价格37.20。许多人在以37.20或37.50下订单之前，会比较3.51%和。实时查看UMMA价格图表，了解每日变化。

Wahed Dow Jones Islamic World ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Wahed Dow Jones Islamic World ETF的最高价格是41.53。在25.82 - 41.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Wahed Dow Jones Islamic World ETF的绩效。

Wahed Dow Jones Islamic World ETF股票的最低价格是多少？

Wahed Dow Jones Islamic World ETF（UMMA）的最低价格为25.82。将其与当前的37.20和25.82 - 41.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UMMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UMMA股票是什么时候拆分的？

Wahed Dow Jones Islamic World ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.04和43.30%中可见。

日范围
37.07 37.48
年范围
25.82 41.53
前一天收盘价
37.04
开盘价
37.48
卖价
37.20
买价
37.50
最低价
37.07
最高价
37.48
交易量
46
日变化
0.43%
月变化
3.51%
6个月变化
10.42%
年变化
43.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%