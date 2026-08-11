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UMDD: UltraPro MidCap400
Курс UMDD за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.70, а максимальная — 37.89.
Следите за динамикой UltraPro MidCap400. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UMDD сегодня?
UltraPro MidCap400 (UMDD) сегодня оценивается на уровне 37.80. Инструмент торгуется в пределах 37.70 - 37.89, вчерашнее закрытие составило 38.18, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UMDD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям UltraPro MidCap400?
UltraPro MidCap400 в настоящее время оценивается в 37.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 53.47% и USD. Отслеживайте движения UMDD на графике в реальном времени.
Как купить акции UMDD?
Вы можете купить акции UltraPro MidCap400 (UMDD) по текущей цене 37.80. Ордера обычно размещаются около 37.80 или 38.10, тогда как 7 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UMDD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UMDD?
Инвестирование в UltraPro MidCap400 предполагает учет годового диапазона 21.52 - 38.18 и текущей цены 37.80. Многие сравнивают 6.18% и 22.77% перед размещением ордеров на 37.80 или 38.10. Изучайте ежедневные изменения цены UMDD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции UltraPro MidCap400?
Самая высокая цена UltraPro MidCap400 (UMDD) за последний год составила 38.18. Акции заметно колебались в пределах 21.52 - 38.18, сравнение с 38.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику UltraPro MidCap400 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции UltraPro MidCap400?
Самая низкая цена UltraPro MidCap400 (UMDD) за год составила 21.52. Сравнение с текущими 37.80 и 21.52 - 38.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UMDD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UMDD?
В прошлом UltraPro MidCap400 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.18 и 53.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.18
- Open
- 37.70
- Bid
- 37.80
- Ask
- 38.10
- Low
- 37.70
- High
- 37.89
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -1.00%
- Месячное изменение
- 6.18%
- 6-месячное изменение
- 22.77%
- Годовое изменение
- 53.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%