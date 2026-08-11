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UMDD: UltraPro MidCap400

37.80 USD 0.38 (1.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UMDD за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.70, а максимальная — 37.89.

Следите за динамикой UltraPro MidCap400. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UMDD сегодня?

UltraPro MidCap400 (UMDD) сегодня оценивается на уровне 37.80. Инструмент торгуется в пределах 37.70 - 37.89, вчерашнее закрытие составило 38.18, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UMDD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям UltraPro MidCap400?

UltraPro MidCap400 в настоящее время оценивается в 37.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 53.47% и USD. Отслеживайте движения UMDD на графике в реальном времени.

Как купить акции UMDD?

Вы можете купить акции UltraPro MidCap400 (UMDD) по текущей цене 37.80. Ордера обычно размещаются около 37.80 или 38.10, тогда как 7 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UMDD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UMDD?

Инвестирование в UltraPro MidCap400 предполагает учет годового диапазона 21.52 - 38.18 и текущей цены 37.80. Многие сравнивают 6.18% и 22.77% перед размещением ордеров на 37.80 или 38.10. Изучайте ежедневные изменения цены UMDD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции UltraPro MidCap400?

Самая высокая цена UltraPro MidCap400 (UMDD) за последний год составила 38.18. Акции заметно колебались в пределах 21.52 - 38.18, сравнение с 38.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику UltraPro MidCap400 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции UltraPro MidCap400?

Самая низкая цена UltraPro MidCap400 (UMDD) за год составила 21.52. Сравнение с текущими 37.80 и 21.52 - 38.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UMDD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UMDD?

В прошлом UltraPro MidCap400 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.18 и 53.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.70 37.89
Годовой диапазон
21.52 38.18
Предыдущее закрытие
38.18
Open
37.70
Bid
37.80
Ask
38.10
Low
37.70
High
37.89
Объем
7
Дневное изменение
-1.00%
Месячное изменение
6.18%
6-месячное изменение
22.77%
Годовое изменение
53.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%