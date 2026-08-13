UMDD: UltraPro MidCap400
今日UMDD汇率已更改0.98%。当日，交易品种以低点38.13和高点38.34进行交易。
关注UltraPro MidCap400动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
UMDD股票今天的价格是多少？
UltraPro MidCap400股票今天的定价为38.17。它在38.13 - 38.34范围内交易，昨天的收盘价为37.80，交易量达到3。UMDD的实时价格图表显示了这些更新。
UltraPro MidCap400股票是否支付股息？
UltraPro MidCap400目前的价值为38.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注54.97%和USD。实时查看图表以跟踪UMDD走势。
如何购买UMDD股票？
您可以以38.17的当前价格购买UltraPro MidCap400股票。订单通常设置在38.17或38.47附近，而3和-0.44%显示市场活动。立即关注UMDD的实时图表更新。
如何投资UMDD股票？
投资UltraPro MidCap400需要考虑年度范围21.52 - 38.34和当前价格38.17。许多人在以38.17或38.47下订单之前，会比较7.22%和。实时查看UMDD价格图表，了解每日变化。
UltraPro MidCap400股票的最高价格是多少？
在过去一年中，UltraPro MidCap400的最高价格是38.34。在21.52 - 38.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪UltraPro MidCap400的绩效。
UltraPro MidCap400股票的最低价格是多少？
UltraPro MidCap400（UMDD）的最低价格为21.52。将其与当前的38.17和21.52 - 38.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UMDD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UMDD股票是什么时候拆分的？
UltraPro MidCap400历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.80和54.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.80
- 开盘价
- 38.34
- 卖价
- 38.17
- 买价
- 38.47
- 最低价
- 38.13
- 最高价
- 38.34
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.98%
- 月变化
- 7.22%
- 6个月变化
- 23.97%
- 年变化
- 54.97%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%