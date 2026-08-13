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UMDD: UltraPro MidCap400

38.17 USD 0.37 (0.98%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UMDD汇率已更改0.98%。当日，交易品种以低点38.13和高点38.34进行交易。

关注UltraPro MidCap400动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UMDD股票今天的价格是多少？

UltraPro MidCap400股票今天的定价为38.17。它在38.13 - 38.34范围内交易，昨天的收盘价为37.80，交易量达到3。UMDD的实时价格图表显示了这些更新。

UltraPro MidCap400股票是否支付股息？

UltraPro MidCap400目前的价值为38.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注54.97%和USD。实时查看图表以跟踪UMDD走势。

如何购买UMDD股票？

您可以以38.17的当前价格购买UltraPro MidCap400股票。订单通常设置在38.17或38.47附近，而3和-0.44%显示市场活动。立即关注UMDD的实时图表更新。

如何投资UMDD股票？

投资UltraPro MidCap400需要考虑年度范围21.52 - 38.34和当前价格38.17。许多人在以38.17或38.47下订单之前，会比较7.22%和。实时查看UMDD价格图表，了解每日变化。

UltraPro MidCap400股票的最高价格是多少？

在过去一年中，UltraPro MidCap400的最高价格是38.34。在21.52 - 38.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪UltraPro MidCap400的绩效。

UltraPro MidCap400股票的最低价格是多少？

UltraPro MidCap400（UMDD）的最低价格为21.52。将其与当前的38.17和21.52 - 38.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UMDD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UMDD股票是什么时候拆分的？

UltraPro MidCap400历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.80和54.97%中可见。

日范围
38.13 38.34
年范围
21.52 38.34
前一天收盘价
37.80
开盘价
38.34
卖价
38.17
买价
38.47
最低价
38.13
最高价
38.34
交易量
3
日变化
0.98%
月变化
7.22%
6个月变化
23.97%
年变化
54.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%