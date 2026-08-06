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UMAY: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
Курс UMAY за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.64, а максимальная — 38.66.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UMAY сегодня?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) сегодня оценивается на уровне 38.65. Инструмент торгуется в пределах 38.64 - 38.66, вчерашнее закрытие составило 38.66, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UMAY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 38.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.00% и USD. Отслеживайте движения UMAY на графике в реальном времени.
Как купить акции UMAY?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) по текущей цене 38.65. Ордера обычно размещаются около 38.65 или 38.95, тогда как 7 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UMAY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UMAY?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 35.17 - 38.67 и текущей цены 38.65. Многие сравнивают 0.91% и 4.66% перед размещением ордеров на 38.65 или 38.95. Изучайте ежедневные изменения цены UMAY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) за последний год составила 38.67. Акции заметно колебались в пределах 35.17 - 38.67, сравнение с 38.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) за год составила 35.17. Сравнение с текущими 38.65 и 35.17 - 38.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UMAY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UMAY?
В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.66 и 9.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.66
- Open
- 38.65
- Bid
- 38.65
- Ask
- 38.95
- Low
- 38.64
- High
- 38.66
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 0.91%
- 6-месячное изменение
- 4.66%
- Годовое изменение
- 9.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%