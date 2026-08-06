КотировкиРазделы
Валюты / UMAY
Назад в Рынок акций США

UMAY: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

38.65 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UMAY за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.64, а максимальная — 38.66.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости UMAY

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UMAY сегодня?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) сегодня оценивается на уровне 38.65. Инструмент торгуется в пределах 38.64 - 38.66, вчерашнее закрытие составило 38.66, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UMAY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 38.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.00% и USD. Отслеживайте движения UMAY на графике в реальном времени.

Как купить акции UMAY?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) по текущей цене 38.65. Ордера обычно размещаются около 38.65 или 38.95, тогда как 7 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UMAY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UMAY?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 35.17 - 38.67 и текущей цены 38.65. Многие сравнивают 0.91% и 4.66% перед размещением ордеров на 38.65 или 38.95. Изучайте ежедневные изменения цены UMAY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) за последний год составила 38.67. Акции заметно колебались в пределах 35.17 - 38.67, сравнение с 38.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) за год составила 35.17. Сравнение с текущими 38.65 и 35.17 - 38.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UMAY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UMAY?

В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.66 и 9.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.64 38.66
Годовой диапазон
35.17 38.67
Предыдущее закрытие
38.66
Open
38.65
Bid
38.65
Ask
38.95
Low
38.64
High
38.66
Объем
7
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
0.91%
6-месячное изменение
4.66%
Годовое изменение
9.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%