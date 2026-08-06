Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) сегодня оценивается на уровне 38.65. Инструмент торгуется в пределах 38.64 - 38.66, вчерашнее закрытие составило 38.66, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UMAY в реальном времени.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 38.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.00% и USD. Отслеживайте движения UMAY на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) по текущей цене 38.65. Ордера обычно размещаются около 38.65 или 38.95, тогда как 7 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UMAY на графике в реальном времени.

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 35.17 - 38.67 и текущей цены 38.65. Многие сравнивают 0.91% и 4.66% перед размещением ордеров на 38.65 или 38.95. Изучайте ежедневные изменения цены UMAY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) за последний год составила 38.67. Акции заметно колебались в пределах 35.17 - 38.67, сравнение с 38.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May на графике в реальном времени.