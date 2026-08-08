报价部分
货币 / UMAY
回到股票

UMAY: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

38.63 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UMAY汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点38.60和高点38.63进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UMAY新闻

常见问题解答

UMAY股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May股票今天的定价为38.63。它在38.60 - 38.63范围内交易，昨天的收盘价为38.65，交易量达到8。UMAY的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May目前的价值为38.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.94%和USD。实时查看图表以跟踪UMAY走势。

如何购买UMAY股票？

您可以以38.63的当前价格购买Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May股票。订单通常设置在38.63或38.93附近，而8和0.00%显示市场活动。立即关注UMAY的实时图表更新。

如何投资UMAY股票？

投资Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May需要考虑年度范围35.17 - 38.67和当前价格38.63。许多人在以38.63或38.93下订单之前，会比较0.86%和。实时查看UMAY价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May的最高价格是38.67。在35.17 - 38.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May的绩效。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May（UMAY）的最低价格为35.17。将其与当前的38.63和35.17 - 38.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UMAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UMAY股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.65和8.94%中可见。

日范围
38.60 38.63
年范围
35.17 38.67
前一天收盘价
38.65
开盘价
38.63
卖价
38.63
买价
38.93
最低价
38.60
最高价
38.63
交易量
8
日变化
-0.05%
月变化
0.86%
6个月变化
4.60%
年变化
8.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%