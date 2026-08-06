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UMAR: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
Курс UMAR за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.90, а максимальная — 42.97.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UMAR сегодня?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) сегодня оценивается на уровне 42.96. Инструмент торгуется в пределах 42.90 - 42.97, вчерашнее закрытие составило 42.88, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UMAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March в настоящее время оценивается в 42.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.08% и USD. Отслеживайте движения UMAR на графике в реальном времени.
Как купить акции UMAR?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) по текущей цене 42.96. Ордера обычно размещаются около 42.96 или 43.26, тогда как 8 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UMAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UMAR?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March предполагает учет годового диапазона 38.22 - 42.98 и текущей цены 42.96. Многие сравнивают 0.66% и 6.21% перед размещением ордеров на 42.96 или 43.26. Изучайте ежедневные изменения цены UMAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) за последний год составила 42.98. Акции заметно колебались в пределах 38.22 - 42.98, сравнение с 42.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) за год составила 38.22. Сравнение с текущими 42.96 и 38.22 - 42.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UMAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UMAR?
В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.88 и 12.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.88
- Open
- 42.91
- Bid
- 42.96
- Ask
- 43.26
- Low
- 42.90
- High
- 42.97
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 0.66%
- 6-месячное изменение
- 6.21%
- Годовое изменение
- 12.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%