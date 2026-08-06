Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) сегодня оценивается на уровне 42.96. Инструмент торгуется в пределах 42.90 - 42.97, вчерашнее закрытие составило 42.88, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UMAR в реальном времени.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March в настоящее время оценивается в 42.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.08% и USD. Отслеживайте движения UMAR на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) по текущей цене 42.96. Ордера обычно размещаются около 42.96 или 43.26, тогда как 8 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UMAR на графике в реальном времени.

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March предполагает учет годового диапазона 38.22 - 42.98 и текущей цены 42.96. Многие сравнивают 0.66% и 6.21% перед размещением ордеров на 42.96 или 43.26. Изучайте ежедневные изменения цены UMAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) за последний год составила 42.98. Акции заметно колебались в пределах 38.22 - 42.98, сравнение с 42.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March на графике в реальном времени.