КотировкиРазделы
Валюты / UMAR
Назад в Рынок акций США

UMAR: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

42.96 USD 0.08 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UMAR за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.90, а максимальная — 42.97.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости UMAR

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UMAR сегодня?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) сегодня оценивается на уровне 42.96. Инструмент торгуется в пределах 42.90 - 42.97, вчерашнее закрытие составило 42.88, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UMAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March в настоящее время оценивается в 42.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.08% и USD. Отслеживайте движения UMAR на графике в реальном времени.

Как купить акции UMAR?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) по текущей цене 42.96. Ордера обычно размещаются около 42.96 или 43.26, тогда как 8 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UMAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UMAR?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March предполагает учет годового диапазона 38.22 - 42.98 и текущей цены 42.96. Многие сравнивают 0.66% и 6.21% перед размещением ордеров на 42.96 или 43.26. Изучайте ежедневные изменения цены UMAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) за последний год составила 42.98. Акции заметно колебались в пределах 38.22 - 42.98, сравнение с 42.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) за год составила 38.22. Сравнение с текущими 42.96 и 38.22 - 42.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UMAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UMAR?

В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.88 и 12.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.90 42.97
Годовой диапазон
38.22 42.98
Предыдущее закрытие
42.88
Open
42.91
Bid
42.96
Ask
43.26
Low
42.90
High
42.97
Объем
8
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
0.66%
6-месячное изменение
6.21%
Годовое изменение
12.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%