UMAR: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
今日UMAR汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点42.88和高点42.98进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
UMAR股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March股票今天的定价为42.94。它在42.88 - 42.98范围内交易，昨天的收盘价为42.96，交易量达到14。UMAR的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March目前的价值为42.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.03%和USD。实时查看图表以跟踪UMAR走势。
如何购买UMAR股票？
您可以以42.94的当前价格购买Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March股票。订单通常设置在42.94或43.24附近，而14和-0.09%显示市场活动。立即关注UMAR的实时图表更新。
如何投资UMAR股票？
投资Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March需要考虑年度范围38.22 - 42.98和当前价格42.94。许多人在以42.94或43.24下订单之前，会比较0.61%和。实时查看UMAR价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March的最高价格是42.98。在38.22 - 42.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March的绩效。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March（UMAR）的最低价格为38.22。将其与当前的42.94和38.22 - 42.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UMAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UMAR股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.96和12.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.96
- 开盘价
- 42.98
- 卖价
- 42.94
- 买价
- 43.24
- 最低价
- 42.88
- 最高价
- 42.98
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 0.61%
- 6个月变化
- 6.16%
- 年变化
- 12.03%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%