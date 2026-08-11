- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ULTI: REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF
Курс ULTI за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.40, а максимальная — 7.45.
Следите за динамикой REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ULTI сегодня?
REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) сегодня оценивается на уровне 7.45. Инструмент торгуется в пределах 7.40 - 7.45, вчерашнее закрытие составило 7.42, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ULTI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF?
REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF в настоящее время оценивается в 7.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.34% и USD. Отслеживайте движения ULTI на графике в реальном времени.
Как купить акции ULTI?
Вы можете купить акции REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) по текущей цене 7.45. Ордера обычно размещаются около 7.45 или 7.75, тогда как 7 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ULTI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ULTI?
Инвестирование в REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 6.94 - 26.50 и текущей цены 7.45. Многие сравнивают 1.78% и -38.53% перед размещением ордеров на 7.45 или 7.75. Изучайте ежедневные изменения цены ULTI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF?
Самая высокая цена REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) за последний год составила 26.50. Акции заметно колебались в пределах 6.94 - 26.50, сравнение с 7.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF?
Самая низкая цена REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) за год составила 6.94. Сравнение с текущими 7.45 и 6.94 - 26.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ULTI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ULTI?
В прошлом REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.42 и -71.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.42
- Open
- 7.45
- Bid
- 7.45
- Ask
- 7.75
- Low
- 7.40
- High
- 7.45
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- 1.78%
- 6-месячное изменение
- -38.53%
- Годовое изменение
- -71.34%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%