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ULTI: REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF

7.45 USD 0.03 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ULTI за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.40, а максимальная — 7.45.

Следите за динамикой REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ULTI сегодня?

REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) сегодня оценивается на уровне 7.45. Инструмент торгуется в пределах 7.40 - 7.45, вчерашнее закрытие составило 7.42, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ULTI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF?

REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF в настоящее время оценивается в 7.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.34% и USD. Отслеживайте движения ULTI на графике в реальном времени.

Как купить акции ULTI?

Вы можете купить акции REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) по текущей цене 7.45. Ордера обычно размещаются около 7.45 или 7.75, тогда как 7 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ULTI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ULTI?

Инвестирование в REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 6.94 - 26.50 и текущей цены 7.45. Многие сравнивают 1.78% и -38.53% перед размещением ордеров на 7.45 или 7.75. Изучайте ежедневные изменения цены ULTI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF?

Самая высокая цена REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) за последний год составила 26.50. Акции заметно колебались в пределах 6.94 - 26.50, сравнение с 7.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF?

Самая низкая цена REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) за год составила 6.94. Сравнение с текущими 7.45 и 6.94 - 26.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ULTI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ULTI?

В прошлом REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.42 и -71.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.40 7.45
Годовой диапазон
6.94 26.50
Предыдущее закрытие
7.42
Open
7.45
Bid
7.45
Ask
7.75
Low
7.40
High
7.45
Объем
7
Дневное изменение
0.40%
Месячное изменение
1.78%
6-месячное изменение
-38.53%
Годовое изменение
-71.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%