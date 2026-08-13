ULTI: REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF
今日ULTI汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点7.40和高点7.47进行交易。
关注REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ULTI股票今天的价格是多少？
REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF股票今天的定价为7.43。它在7.40 - 7.47范围内交易，昨天的收盘价为7.42，交易量达到36。ULTI的实时价格图表显示了这些更新。
REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF股票是否支付股息？
REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF目前的价值为7.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-71.41%和USD。实时查看图表以跟踪ULTI走势。
如何购买ULTI股票？
您可以以7.43的当前价格购买REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF股票。订单通常设置在7.43或7.73附近，而36和-0.27%显示市场活动。立即关注ULTI的实时图表更新。
如何投资ULTI股票？
投资REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF需要考虑年度范围6.94 - 26.50和当前价格7.43。许多人在以7.43或7.73下订单之前，会比较1.50%和。实时查看ULTI价格图表，了解每日变化。
REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF的最高价格是26.50。在6.94 - 26.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF的绩效。
REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF股票的最低价格是多少？
REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF（ULTI）的最低价格为6.94。将其与当前的7.43和6.94 - 26.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ULTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ULTI股票是什么时候拆分的？
REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.42和-71.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.42
- 开盘价
- 7.45
- 卖价
- 7.43
- 买价
- 7.73
- 最低价
- 7.40
- 最高价
- 7.47
- 交易量
- 36
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 1.50%
- 6个月变化
- -38.70%
- 年变化
- -71.41%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%