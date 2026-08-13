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ULTI: REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF

7.43 USD 0.01 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ULTI汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点7.40和高点7.47进行交易。

关注REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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常见问题解答

ULTI股票今天的价格是多少？

REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF股票今天的定价为7.43。它在7.40 - 7.47范围内交易，昨天的收盘价为7.42，交易量达到36。ULTI的实时价格图表显示了这些更新。

REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF股票是否支付股息？

REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF目前的价值为7.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-71.41%和USD。实时查看图表以跟踪ULTI走势。

如何购买ULTI股票？

您可以以7.43的当前价格购买REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF股票。订单通常设置在7.43或7.73附近，而36和-0.27%显示市场活动。立即关注ULTI的实时图表更新。

如何投资ULTI股票？

投资REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF需要考虑年度范围6.94 - 26.50和当前价格7.43。许多人在以7.43或7.73下订单之前，会比较1.50%和。实时查看ULTI价格图表，了解每日变化。

REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF的最高价格是26.50。在6.94 - 26.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF的绩效。

REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF股票的最低价格是多少？

REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF（ULTI）的最低价格为6.94。将其与当前的7.43和6.94 - 26.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ULTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ULTI股票是什么时候拆分的？

REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.42和-71.41%中可见。

日范围
7.40 7.47
年范围
6.94 26.50
前一天收盘价
7.42
开盘价
7.45
卖价
7.43
买价
7.73
最低价
7.40
最高价
7.47
交易量
36
日变化
0.13%
月变化
1.50%
6个月变化
-38.70%
年变化
-71.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%