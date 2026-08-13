ULTI股票今天的价格是多少？ REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF股票今天的定价为7.43。它在7.40 - 7.47范围内交易，昨天的收盘价为7.42，交易量达到36。ULTI的实时价格图表显示了这些更新。

REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF股票是否支付股息？ REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF目前的价值为7.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-71.41%和USD。实时查看图表以跟踪ULTI走势。

如何购买ULTI股票？ 您可以以7.43的当前价格购买REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF股票。订单通常设置在7.43或7.73附近，而36和-0.27%显示市场活动。立即关注ULTI的实时图表更新。

如何投资ULTI股票？ 投资REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF需要考虑年度范围6.94 - 26.50和当前价格7.43。许多人在以7.43或7.73下订单之前，会比较1.50%和。实时查看ULTI价格图表，了解每日变化。

REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF的最高价格是26.50。在6.94 - 26.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF的绩效。

REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF股票的最低价格是多少？ REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF（ULTI）的最低价格为6.94。将其与当前的7.43和6.94 - 26.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ULTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。