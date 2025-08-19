- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ULST: SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF
Курс ULST за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.31, а максимальная — 40.32.
Следите за динамикой SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ULST
- Equity Outlook Q3 2026: Broadening Earnings Growth Meets Elevated Volatility
- Japan Bonds Tell Global Repricing Story
- U.S. Money Markets: Circumstances Augur For Terming Out
- Record U.S. Stocks: Disconnect Or Not?
- Persistent Inflation Constrains Policy
- How Does Debt Move Through The Global Financial System?
- Income Investing In 2026: Balancing Bonds, Small Caps, And MLPs
- Rates Spark: The Drama Is In The Plumbing
- Rates Spark: Fed And ECB In A Good Place
- Duration In Motion: Dynamic Strategies For Today’s Market
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- U.S. Money Markets: Stability In Bank Reserves, But Changes Are Coming
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ULST сегодня?
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) сегодня оценивается на уровне 40.31. Инструмент торгуется в пределах 40.31 - 40.32, вчерашнее закрытие составило 40.30, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ULST в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF?
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 40.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.67% и USD. Отслеживайте движения ULST на графике в реальном времени.
Как купить акции ULST?
Вы можете купить акции SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) по текущей цене 40.31. Ордера обычно размещаются около 40.31 или 40.61, тогда как 9 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ULST на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ULST?
Инвестирование в SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 40.20 - 40.64 и текущей цены 40.31. Многие сравнивают 0.07% и -0.47% перед размещением ордеров на 40.31 или 40.61. Изучайте ежедневные изменения цены ULST на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF?
Самая высокая цена SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) за последний год составила 40.64. Акции заметно колебались в пределах 40.20 - 40.64, сравнение с 40.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF?
Самая низкая цена SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) за год составила 40.20. Сравнение с текущими 40.31 и 40.20 - 40.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ULST во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ULST?
В прошлом SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.30 и -0.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.30
- Open
- 40.31
- Bid
- 40.31
- Ask
- 40.61
- Low
- 40.31
- High
- 40.32
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.07%
- 6-месячное изменение
- -0.47%
- Годовое изменение
- -0.67%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%