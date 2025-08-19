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ULST: SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF

40.31 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ULST汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点40.31和高点40.32进行交易。

关注SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

ULST新闻

常见问题解答

ULST股票今天的价格是多少？

SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF股票今天的定价为40.31。它在40.31 - 40.32范围内交易，昨天的收盘价为40.30，交易量达到83。ULST的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF股票是否支付股息？

SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF目前的价值为40.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.67%和USD。实时查看图表以跟踪ULST走势。

如何购买ULST股票？

您可以以40.31的当前价格购买SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF股票。订单通常设置在40.31或40.61附近，而83和0.00%显示市场活动。立即关注ULST的实时图表更新。

如何投资ULST股票？

投资SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF需要考虑年度范围40.20 - 40.64和当前价格40.31。许多人在以40.31或40.61下订单之前，会比较0.07%和。实时查看ULST价格图表，了解每日变化。

SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF的最高价格是40.64。在40.20 - 40.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF的绩效。

SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF股票的最低价格是多少？

SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF（ULST）的最低价格为40.20。将其与当前的40.31和40.20 - 40.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ULST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ULST股票是什么时候拆分的？

SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.30和-0.67%中可见。

日范围
40.31 40.32
年范围
40.20 40.64
前一天收盘价
40.30
开盘价
40.31
卖价
40.31
买价
40.61
最低价
40.31
最高价
40.32
交易量
83
日变化
0.02%
月变化
0.07%
6个月变化
-0.47%
年变化
-0.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%