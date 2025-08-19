ULST: SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF
今日ULST汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点40.31和高点40.32进行交易。
关注SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
ULST股票今天的价格是多少？
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF股票今天的定价为40.31。它在40.31 - 40.32范围内交易，昨天的收盘价为40.30，交易量达到83。ULST的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF股票是否支付股息？
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF目前的价值为40.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.67%和USD。实时查看图表以跟踪ULST走势。
如何购买ULST股票？
您可以以40.31的当前价格购买SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF股票。订单通常设置在40.31或40.61附近，而83和0.00%显示市场活动。立即关注ULST的实时图表更新。
如何投资ULST股票？
投资SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF需要考虑年度范围40.20 - 40.64和当前价格40.31。许多人在以40.31或40.61下订单之前，会比较0.07%和。实时查看ULST价格图表，了解每日变化。
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF的最高价格是40.64。在40.20 - 40.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF的绩效。
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF股票的最低价格是多少？
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF（ULST）的最低价格为40.20。将其与当前的40.31和40.20 - 40.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ULST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ULST股票是什么时候拆分的？
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.30和-0.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.30
- 开盘价
- 40.31
- 卖价
- 40.31
- 买价
- 40.61
- 最低价
- 40.31
- 最高价
- 40.32
- 交易量
- 83
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.07%
- 6个月变化
- -0.47%
- 年变化
- -0.67%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%