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UJUN: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

39.28 USD 0.04 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UJUN за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.24, а максимальная — 39.32.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UJUN сегодня?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) сегодня оценивается на уровне 39.28. Инструмент торгуется в пределах 39.24 - 39.32, вчерашнее закрытие составило 39.24, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UJUN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 39.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.66% и USD. Отслеживайте движения UJUN на графике в реальном времени.

Как купить акции UJUN?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) по текущей цене 39.28. Ордера обычно размещаются около 39.28 или 39.58, тогда как 16 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UJUN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UJUN?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 36.15 - 42.36 и текущей цены 39.28. Многие сравнивают 1.39% и 4.33% перед размещением ордеров на 39.28 или 39.58. Изучайте ежедневные изменения цены UJUN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) за последний год составила 42.36. Акции заметно колебались в пределах 36.15 - 42.36, сравнение с 39.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) за год составила 36.15. Сравнение с текущими 39.28 и 36.15 - 42.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UJUN?

В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.24 и 8.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.24 39.32
Годовой диапазон
36.15 42.36
Предыдущее закрытие
39.24
Open
39.24
Bid
39.28
Ask
39.58
Low
39.24
High
39.32
Объем
16
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
1.39%
6-месячное изменение
4.33%
Годовое изменение
8.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%