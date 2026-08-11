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UJUN: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June
Курс UJUN за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.24, а максимальная — 39.32.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UJUN сегодня?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) сегодня оценивается на уровне 39.28. Инструмент торгуется в пределах 39.24 - 39.32, вчерашнее закрытие составило 39.24, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UJUN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 39.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.66% и USD. Отслеживайте движения UJUN на графике в реальном времени.
Как купить акции UJUN?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) по текущей цене 39.28. Ордера обычно размещаются около 39.28 или 39.58, тогда как 16 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UJUN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UJUN?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 36.15 - 42.36 и текущей цены 39.28. Многие сравнивают 1.39% и 4.33% перед размещением ордеров на 39.28 или 39.58. Изучайте ежедневные изменения цены UJUN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) за последний год составила 42.36. Акции заметно колебались в пределах 36.15 - 42.36, сравнение с 39.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) за год составила 36.15. Сравнение с текущими 39.28 и 36.15 - 42.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UJUN?
В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.24 и 8.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.24
- Open
- 39.24
- Bid
- 39.28
- Ask
- 39.58
- Low
- 39.24
- High
- 39.32
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 1.39%
- 6-месячное изменение
- 4.33%
- Годовое изменение
- 8.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%