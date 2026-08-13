UJUN: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June
今日UJUN汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点39.20和高点39.30进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
UJUN股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June股票今天的定价为39.26。它在39.20 - 39.30范围内交易，昨天的收盘价为39.28，交易量达到16。UJUN的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June目前的价值为39.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.60%和USD。实时查看图表以跟踪UJUN走势。
如何购买UJUN股票？
您可以以39.26的当前价格购买Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June股票。订单通常设置在39.26或39.56附近，而16和0.03%显示市场活动。立即关注UJUN的实时图表更新。
如何投资UJUN股票？
投资Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June需要考虑年度范围36.15 - 42.36和当前价格39.26。许多人在以39.26或39.56下订单之前，会比较1.34%和。实时查看UJUN价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June的最高价格是42.36。在36.15 - 42.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June的绩效。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June（UJUN）的最低价格为36.15。将其与当前的39.26和36.15 - 42.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UJUN股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.28和8.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.28
- 开盘价
- 39.25
- 卖价
- 39.26
- 买价
- 39.56
- 最低价
- 39.20
- 最高价
- 39.30
- 交易量
- 16
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 1.34%
- 6个月变化
- 4.28%
- 年变化
- 8.60%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%