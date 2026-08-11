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UJB: ProShares Ultra High Yield ETF
Курс UJB за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.57, а максимальная — 78.73.
Следите за динамикой ProShares Ultra High Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UJB сегодня?
ProShares Ultra High Yield ETF (UJB) сегодня оценивается на уровне 78.62. Инструмент торгуется в пределах 78.57 - 78.73, вчерашнее закрытие составило 78.77, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UJB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra High Yield ETF?
ProShares Ultra High Yield ETF в настоящее время оценивается в 78.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.37% и USD. Отслеживайте движения UJB на графике в реальном времени.
Как купить акции UJB?
Вы можете купить акции ProShares Ultra High Yield ETF (UJB) по текущей цене 78.62. Ордера обычно размещаются около 78.62 или 78.92, тогда как 3 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UJB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UJB?
Инвестирование в ProShares Ultra High Yield ETF предполагает учет годового диапазона 74.75 - 80.09 и текущей цены 78.62. Многие сравнивают 0.45% и -0.56% перед размещением ордеров на 78.62 или 78.92. Изучайте ежедневные изменения цены UJB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra High Yield ETF?
Самая высокая цена ProShares Ultra High Yield ETF (UJB) за последний год составила 80.09. Акции заметно колебались в пределах 74.75 - 80.09, сравнение с 78.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra High Yield ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra High Yield ETF?
Самая низкая цена ProShares Ultra High Yield ETF (UJB) за год составила 74.75. Сравнение с текущими 78.62 и 74.75 - 80.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UJB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UJB?
В прошлом ProShares Ultra High Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.77 и 1.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 78.77
- Open
- 78.57
- Bid
- 78.62
- Ask
- 78.92
- Low
- 78.57
- High
- 78.73
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 0.45%
- 6-месячное изменение
- -0.56%
- Годовое изменение
- 1.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%