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UJB: ProShares Ultra High Yield ETF

78.62 USD 0.15 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UJB за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.57, а максимальная — 78.73.

Следите за динамикой ProShares Ultra High Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UJB сегодня?

ProShares Ultra High Yield ETF (UJB) сегодня оценивается на уровне 78.62. Инструмент торгуется в пределах 78.57 - 78.73, вчерашнее закрытие составило 78.77, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UJB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra High Yield ETF?

ProShares Ultra High Yield ETF в настоящее время оценивается в 78.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.37% и USD. Отслеживайте движения UJB на графике в реальном времени.

Как купить акции UJB?

Вы можете купить акции ProShares Ultra High Yield ETF (UJB) по текущей цене 78.62. Ордера обычно размещаются около 78.62 или 78.92, тогда как 3 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UJB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UJB?

Инвестирование в ProShares Ultra High Yield ETF предполагает учет годового диапазона 74.75 - 80.09 и текущей цены 78.62. Многие сравнивают 0.45% и -0.56% перед размещением ордеров на 78.62 или 78.92. Изучайте ежедневные изменения цены UJB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra High Yield ETF?

Самая высокая цена ProShares Ultra High Yield ETF (UJB) за последний год составила 80.09. Акции заметно колебались в пределах 74.75 - 80.09, сравнение с 78.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra High Yield ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra High Yield ETF?

Самая низкая цена ProShares Ultra High Yield ETF (UJB) за год составила 74.75. Сравнение с текущими 78.62 и 74.75 - 80.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UJB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UJB?

В прошлом ProShares Ultra High Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.77 и 1.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
78.57 78.73
Годовой диапазон
74.75 80.09
Предыдущее закрытие
78.77
Open
78.57
Bid
78.62
Ask
78.92
Low
78.57
High
78.73
Объем
3
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
0.45%
6-месячное изменение
-0.56%
Годовое изменение
1.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%