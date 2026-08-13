UJB: ProShares 超高收益 ETF
今日UJB汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点78.57和高点78.73进行交易。
关注ProShares 超高收益 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
UJB股票今天的价格是多少？
ProShares 超高收益 ETF股票今天的定价为78.62。它在78.57 - 78.73范围内交易，昨天的收盘价为78.77，交易量达到3。UJB的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares 超高收益 ETF股票是否支付股息？
ProShares 超高收益 ETF目前的价值为78.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.37%和USD。实时查看图表以跟踪UJB走势。
如何购买UJB股票？
您可以以78.62的当前价格购买ProShares 超高收益 ETF股票。订单通常设置在78.62或78.92附近，而3和0.06%显示市场活动。立即关注UJB的实时图表更新。
如何投资UJB股票？
投资ProShares 超高收益 ETF需要考虑年度范围74.75 - 80.09和当前价格78.62。许多人在以78.62或78.92下订单之前，会比较0.45%和。实时查看UJB价格图表，了解每日变化。
ProShares 超高收益 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares 超高收益 ETF的最高价格是80.09。在74.75 - 80.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares 超高收益 ETF的绩效。
ProShares 超高收益 ETF股票的最低价格是多少？
ProShares 超高收益 ETF（UJB）的最低价格为74.75。将其与当前的78.62和74.75 - 80.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UJB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UJB股票是什么时候拆分的？
ProShares 超高收益 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.77和1.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 78.77
- 开盘价
- 78.57
- 卖价
- 78.62
- 买价
- 78.92
- 最低价
- 78.57
- 最高价
- 78.73
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 0.45%
- 6个月变化
- -0.56%
- 年变化
- 1.37%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%