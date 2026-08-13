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UJB: ProShares 超高收益 ETF

78.62 USD 0.15 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UJB汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点78.57和高点78.73进行交易。

关注ProShares 超高收益 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UJB股票今天的价格是多少？

ProShares 超高收益 ETF股票今天的定价为78.62。它在78.57 - 78.73范围内交易，昨天的收盘价为78.77，交易量达到3。UJB的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares 超高收益 ETF股票是否支付股息？

ProShares 超高收益 ETF目前的价值为78.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.37%和USD。实时查看图表以跟踪UJB走势。

如何购买UJB股票？

您可以以78.62的当前价格购买ProShares 超高收益 ETF股票。订单通常设置在78.62或78.92附近，而3和0.06%显示市场活动。立即关注UJB的实时图表更新。

如何投资UJB股票？

投资ProShares 超高收益 ETF需要考虑年度范围74.75 - 80.09和当前价格78.62。许多人在以78.62或78.92下订单之前，会比较0.45%和。实时查看UJB价格图表，了解每日变化。

ProShares 超高收益 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares 超高收益 ETF的最高价格是80.09。在74.75 - 80.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares 超高收益 ETF的绩效。

ProShares 超高收益 ETF股票的最低价格是多少？

ProShares 超高收益 ETF（UJB）的最低价格为74.75。将其与当前的78.62和74.75 - 80.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UJB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UJB股票是什么时候拆分的？

ProShares 超高收益 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.77和1.37%中可见。

日范围
78.57 78.73
年范围
74.75 80.09
前一天收盘价
78.77
开盘价
78.57
卖价
78.62
买价
78.92
最低价
78.57
最高价
78.73
交易量
3
日变化
-0.19%
月变化
0.45%
6个月变化
-0.56%
年变化
1.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%