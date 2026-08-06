Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) сегодня оценивается на уровне 46.08. Инструмент торгуется в пределах 46.06 - 46.12, вчерашнее закрытие составило 46.08, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UJAN в реальном времени.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 46.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.47% и USD. Отслеживайте движения UJAN на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) по текущей цене 46.08. Ордера обычно размещаются около 46.08 или 46.38, тогда как 26 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UJAN на графике в реальном времени.

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 41.22 - 46.12 и текущей цены 46.08. Многие сравнивают 0.74% и 5.96% перед размещением ордеров на 46.08 или 46.38. Изучайте ежедневные изменения цены UJAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) за последний год составила 46.12. Акции заметно колебались в пределах 41.22 - 46.12, сравнение с 46.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January на графике в реальном времени.