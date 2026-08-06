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UJAN: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January
Курс UJAN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.06, а максимальная — 46.12.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UJAN сегодня?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) сегодня оценивается на уровне 46.08. Инструмент торгуется в пределах 46.06 - 46.12, вчерашнее закрытие составило 46.08, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UJAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 46.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.47% и USD. Отслеживайте движения UJAN на графике в реальном времени.
Как купить акции UJAN?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) по текущей цене 46.08. Ордера обычно размещаются около 46.08 или 46.38, тогда как 26 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UJAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UJAN?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 41.22 - 46.12 и текущей цены 46.08. Многие сравнивают 0.74% и 5.96% перед размещением ордеров на 46.08 или 46.38. Изучайте ежедневные изменения цены UJAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) за последний год составила 46.12. Акции заметно колебались в пределах 41.22 - 46.12, сравнение с 46.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) за год составила 41.22. Сравнение с текущими 46.08 и 41.22 - 46.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UJAN?
В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.08 и 11.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.08
- Open
- 46.08
- Bid
- 46.08
- Ask
- 46.38
- Low
- 46.06
- High
- 46.12
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.74%
- 6-месячное изменение
- 5.96%
- Годовое изменение
- 11.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%