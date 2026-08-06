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UJAN: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

46.08 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UJAN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.06, а максимальная — 46.12.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UJAN сегодня?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) сегодня оценивается на уровне 46.08. Инструмент торгуется в пределах 46.06 - 46.12, вчерашнее закрытие составило 46.08, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UJAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 46.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.47% и USD. Отслеживайте движения UJAN на графике в реальном времени.

Как купить акции UJAN?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) по текущей цене 46.08. Ордера обычно размещаются около 46.08 или 46.38, тогда как 26 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UJAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UJAN?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 41.22 - 46.12 и текущей цены 46.08. Многие сравнивают 0.74% и 5.96% перед размещением ордеров на 46.08 или 46.38. Изучайте ежедневные изменения цены UJAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) за последний год составила 46.12. Акции заметно колебались в пределах 41.22 - 46.12, сравнение с 46.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) за год составила 41.22. Сравнение с текущими 46.08 и 41.22 - 46.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UJAN?

В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.08 и 11.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.06 46.12
Годовой диапазон
41.22 46.12
Предыдущее закрытие
46.08
Open
46.08
Bid
46.08
Ask
46.38
Low
46.06
High
46.12
Объем
26
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.74%
6-месячное изменение
5.96%
Годовое изменение
11.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%