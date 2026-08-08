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UJAN: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

46.10 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UJAN汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点46.03和高点46.12进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UJAN新闻

常见问题解答

UJAN股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January股票今天的定价为46.10。它在46.03 - 46.12范围内交易，昨天的收盘价为46.08，交易量达到53。UJAN的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January目前的价值为46.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.51%和USD。实时查看图表以跟踪UJAN走势。

如何购买UJAN股票？

您可以以46.10的当前价格购买Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January股票。订单通常设置在46.10或46.40附近，而53和-0.04%显示市场活动。立即关注UJAN的实时图表更新。

如何投资UJAN股票？

投资Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January需要考虑年度范围41.22 - 46.12和当前价格46.10。许多人在以46.10或46.40下订单之前，会比较0.79%和。实时查看UJAN价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January的最高价格是46.12。在41.22 - 46.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January的绩效。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January（UJAN）的最低价格为41.22。将其与当前的46.10和41.22 - 46.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UJAN股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.08和11.51%中可见。

日范围
46.03 46.12
年范围
41.22 46.12
前一天收盘价
46.08
开盘价
46.12
卖价
46.10
买价
46.40
最低价
46.03
最高价
46.12
交易量
53
日变化
0.04%
月变化
0.79%
6个月变化
6.00%
年变化
11.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%