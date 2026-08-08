UJAN: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January
今日UJAN汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点46.03和高点46.12进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
UJAN股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January股票今天的定价为46.10。它在46.03 - 46.12范围内交易，昨天的收盘价为46.08，交易量达到53。UJAN的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January目前的价值为46.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.51%和USD。实时查看图表以跟踪UJAN走势。
如何购买UJAN股票？
您可以以46.10的当前价格购买Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January股票。订单通常设置在46.10或46.40附近，而53和-0.04%显示市场活动。立即关注UJAN的实时图表更新。
如何投资UJAN股票？
投资Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January需要考虑年度范围41.22 - 46.12和当前价格46.10。许多人在以46.10或46.40下订单之前，会比较0.79%和。实时查看UJAN价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January的最高价格是46.12。在41.22 - 46.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January的绩效。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January（UJAN）的最低价格为41.22。将其与当前的46.10和41.22 - 46.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UJAN股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.08和11.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.08
- 开盘价
- 46.12
- 卖价
- 46.10
- 买价
- 46.40
- 最低价
- 46.03
- 最高价
- 46.12
- 交易量
- 53
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.79%
- 6个月变化
- 6.00%
- 年变化
- 11.51%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%