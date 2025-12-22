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UIVM: VictoryShares International Value Momentum ETF

77.12 USD 0.37 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UIVM за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.04, а максимальная — 77.12.

Следите за динамикой VictoryShares International Value Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UIVM сегодня?

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) сегодня оценивается на уровне 77.12. Инструмент торгуется в пределах 77.04 - 77.12, вчерашнее закрытие составило 76.75, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UIVM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares International Value Momentum ETF?

VictoryShares International Value Momentum ETF в настоящее время оценивается в 77.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.02% и USD. Отслеживайте движения UIVM на графике в реальном времени.

Как купить акции UIVM?

Вы можете купить акции VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) по текущей цене 77.12. Ордера обычно размещаются около 77.12 или 77.42, тогда как 3 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UIVM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UIVM?

Инвестирование в VictoryShares International Value Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 65.85 - 77.40 и текущей цены 77.12. Многие сравнивают 2.05% и 6.62% перед размещением ордеров на 77.12 или 77.42. Изучайте ежедневные изменения цены UIVM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares International Value Momentum ETF?

Самая высокая цена VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) за последний год составила 77.40. Акции заметно колебались в пределах 65.85 - 77.40, сравнение с 76.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares International Value Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares International Value Momentum ETF?

Самая низкая цена VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) за год составила 65.85. Сравнение с текущими 77.12 и 65.85 - 77.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UIVM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UIVM?

В прошлом VictoryShares International Value Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.75 и 7.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
77.04 77.12
Годовой диапазон
65.85 77.40
Предыдущее закрытие
76.75
Open
77.04
Bid
77.12
Ask
77.42
Low
77.04
High
77.12
Объем
3
Дневное изменение
0.48%
Месячное изменение
2.05%
6-месячное изменение
6.62%
Годовое изменение
7.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%