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UIVM: VictoryShares International Value Momentum ETF
Курс UIVM за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.04, а максимальная — 77.12.
Следите за динамикой VictoryShares International Value Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UIVM сегодня?
VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) сегодня оценивается на уровне 77.12. Инструмент торгуется в пределах 77.04 - 77.12, вчерашнее закрытие составило 76.75, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UIVM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares International Value Momentum ETF?
VictoryShares International Value Momentum ETF в настоящее время оценивается в 77.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.02% и USD. Отслеживайте движения UIVM на графике в реальном времени.
Как купить акции UIVM?
Вы можете купить акции VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) по текущей цене 77.12. Ордера обычно размещаются около 77.12 или 77.42, тогда как 3 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UIVM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UIVM?
Инвестирование в VictoryShares International Value Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 65.85 - 77.40 и текущей цены 77.12. Многие сравнивают 2.05% и 6.62% перед размещением ордеров на 77.12 или 77.42. Изучайте ежедневные изменения цены UIVM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares International Value Momentum ETF?
Самая высокая цена VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) за последний год составила 77.40. Акции заметно колебались в пределах 65.85 - 77.40, сравнение с 76.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares International Value Momentum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares International Value Momentum ETF?
Самая низкая цена VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) за год составила 65.85. Сравнение с текущими 77.12 и 65.85 - 77.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UIVM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UIVM?
В прошлом VictoryShares International Value Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.75 и 7.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 76.75
- Open
- 77.04
- Bid
- 77.12
- Ask
- 77.42
- Low
- 77.04
- High
- 77.12
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- 2.05%
- 6-месячное изменение
- 6.62%
- Годовое изменение
- 7.02%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%