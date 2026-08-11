- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
UGE: ProShares Ultra Consumer Staples
Курс UGE за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.06, а максимальная — 19.25.
Следите за динамикой ProShares Ultra Consumer Staples. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UGE сегодня?
ProShares Ultra Consumer Staples (UGE) сегодня оценивается на уровне 19.22. Инструмент торгуется в пределах 19.06 - 19.25, вчерашнее закрытие составило 19.35, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UGE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Consumer Staples?
ProShares Ultra Consumer Staples в настоящее время оценивается в 19.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.46% и USD. Отслеживайте движения UGE на графике в реальном времени.
Как купить акции UGE?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Consumer Staples (UGE) по текущей цене 19.22. Ордера обычно размещаются около 19.22 или 19.52, тогда как 22 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UGE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UGE?
Инвестирование в ProShares Ultra Consumer Staples предполагает учет годового диапазона 15.77 - 22.26 и текущей цены 19.22. Многие сравнивают -3.71% и -12.28% перед размещением ордеров на 19.22 или 19.52. Изучайте ежедневные изменения цены UGE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Consumer Staples?
Самая высокая цена ProShares Ultra Consumer Staples (UGE) за последний год составила 22.26. Акции заметно колебались в пределах 15.77 - 22.26, сравнение с 19.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Consumer Staples на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Consumer Staples?
Самая низкая цена ProShares Ultra Consumer Staples (UGE) за год составила 15.77. Сравнение с текущими 19.22 и 15.77 - 22.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UGE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UGE?
В прошлом ProShares Ultra Consumer Staples проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.35 и 4.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.35
- Open
- 19.18
- Bid
- 19.22
- Ask
- 19.52
- Low
- 19.06
- High
- 19.25
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -0.67%
- Месячное изменение
- -3.71%
- 6-месячное изменение
- -12.28%
- Годовое изменение
- 4.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%