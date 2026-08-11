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UGE: ProShares Ultra Consumer Staples

19.22 USD 0.13 (0.67%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UGE за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.06, а максимальная — 19.25.

Следите за динамикой ProShares Ultra Consumer Staples. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UGE сегодня?

ProShares Ultra Consumer Staples (UGE) сегодня оценивается на уровне 19.22. Инструмент торгуется в пределах 19.06 - 19.25, вчерашнее закрытие составило 19.35, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UGE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Consumer Staples?

ProShares Ultra Consumer Staples в настоящее время оценивается в 19.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.46% и USD. Отслеживайте движения UGE на графике в реальном времени.

Как купить акции UGE?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Consumer Staples (UGE) по текущей цене 19.22. Ордера обычно размещаются около 19.22 или 19.52, тогда как 22 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UGE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UGE?

Инвестирование в ProShares Ultra Consumer Staples предполагает учет годового диапазона 15.77 - 22.26 и текущей цены 19.22. Многие сравнивают -3.71% и -12.28% перед размещением ордеров на 19.22 или 19.52. Изучайте ежедневные изменения цены UGE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Consumer Staples?

Самая высокая цена ProShares Ultra Consumer Staples (UGE) за последний год составила 22.26. Акции заметно колебались в пределах 15.77 - 22.26, сравнение с 19.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Consumer Staples на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Consumer Staples?

Самая низкая цена ProShares Ultra Consumer Staples (UGE) за год составила 15.77. Сравнение с текущими 19.22 и 15.77 - 22.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UGE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UGE?

В прошлом ProShares Ultra Consumer Staples проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.35 и 4.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.06 19.25
Годовой диапазон
15.77 22.26
Предыдущее закрытие
19.35
Open
19.18
Bid
19.22
Ask
19.52
Low
19.06
High
19.25
Объем
22
Дневное изменение
-0.67%
Месячное изменение
-3.71%
6-месячное изменение
-12.28%
Годовое изменение
4.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%