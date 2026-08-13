报价部分
货币 / UGE
回到股票

UGE: ProShares Ultra Consumer Staples

19.19 USD 0.03 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UGE汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点19.17和高点19.29进行交易。

关注ProShares Ultra Consumer Staples动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UGE股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra Consumer Staples股票今天的定价为19.19。它在19.17 - 19.29范围内交易，昨天的收盘价为19.22，交易量达到9。UGE的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra Consumer Staples股票是否支付股息？

ProShares Ultra Consumer Staples目前的价值为19.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.29%和USD。实时查看图表以跟踪UGE走势。

如何购买UGE股票？

您可以以19.19的当前价格购买ProShares Ultra Consumer Staples股票。订单通常设置在19.19或19.49附近，而9和-0.52%显示市场活动。立即关注UGE的实时图表更新。

如何投资UGE股票？

投资ProShares Ultra Consumer Staples需要考虑年度范围15.77 - 22.26和当前价格19.19。许多人在以19.19或19.49下订单之前，会比较-3.86%和。实时查看UGE价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra Consumer Staples股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra Consumer Staples的最高价格是22.26。在15.77 - 22.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Consumer Staples的绩效。

ProShares Ultra Consumer Staples股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra Consumer Staples（UGE）的最低价格为15.77。将其与当前的19.19和15.77 - 22.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UGE股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra Consumer Staples历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.22和4.29%中可见。

日范围
19.17 19.29
年范围
15.77 22.26
前一天收盘价
19.22
开盘价
19.29
卖价
19.19
买价
19.49
最低价
19.17
最高价
19.29
交易量
9
日变化
-0.16%
月变化
-3.86%
6个月变化
-12.41%
年变化
4.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%