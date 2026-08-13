UGE股票今天的价格是多少？ ProShares Ultra Consumer Staples股票今天的定价为19.19。它在19.17 - 19.29范围内交易，昨天的收盘价为19.22，交易量达到9。UGE的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra Consumer Staples股票是否支付股息？ ProShares Ultra Consumer Staples目前的价值为19.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.29%和USD。实时查看图表以跟踪UGE走势。

如何购买UGE股票？ 您可以以19.19的当前价格购买ProShares Ultra Consumer Staples股票。订单通常设置在19.19或19.49附近，而9和-0.52%显示市场活动。立即关注UGE的实时图表更新。

如何投资UGE股票？ 投资ProShares Ultra Consumer Staples需要考虑年度范围15.77 - 22.26和当前价格19.19。许多人在以19.19或19.49下订单之前，会比较-3.86%和。实时查看UGE价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra Consumer Staples股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares Ultra Consumer Staples的最高价格是22.26。在15.77 - 22.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Consumer Staples的绩效。

ProShares Ultra Consumer Staples股票的最低价格是多少？ ProShares Ultra Consumer Staples（UGE）的最低价格为15.77。将其与当前的19.19和15.77 - 22.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。