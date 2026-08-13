UGE: ProShares Ultra Consumer Staples
今日UGE汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点19.17和高点19.29进行交易。
关注ProShares Ultra Consumer Staples动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
UGE股票今天的价格是多少？
ProShares Ultra Consumer Staples股票今天的定价为19.19。它在19.17 - 19.29范围内交易，昨天的收盘价为19.22，交易量达到9。UGE的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Ultra Consumer Staples股票是否支付股息？
ProShares Ultra Consumer Staples目前的价值为19.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.29%和USD。实时查看图表以跟踪UGE走势。
如何购买UGE股票？
您可以以19.19的当前价格购买ProShares Ultra Consumer Staples股票。订单通常设置在19.19或19.49附近，而9和-0.52%显示市场活动。立即关注UGE的实时图表更新。
如何投资UGE股票？
投资ProShares Ultra Consumer Staples需要考虑年度范围15.77 - 22.26和当前价格19.19。许多人在以19.19或19.49下订单之前，会比较-3.86%和。实时查看UGE价格图表，了解每日变化。
ProShares Ultra Consumer Staples股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Ultra Consumer Staples的最高价格是22.26。在15.77 - 22.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Consumer Staples的绩效。
ProShares Ultra Consumer Staples股票的最低价格是多少？
ProShares Ultra Consumer Staples（UGE）的最低价格为15.77。将其与当前的19.19和15.77 - 22.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UGE股票是什么时候拆分的？
ProShares Ultra Consumer Staples历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.22和4.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.22
- 开盘价
- 19.29
- 卖价
- 19.19
- 买价
- 19.49
- 最低价
- 19.17
- 最高价
- 19.29
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- -3.86%
- 6个月变化
- -12.41%
- 年变化
- 4.29%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%