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UFIV: US Treasury 5 Year Note ETF
Курс UFIV за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.88, а максимальная — 47.93.
Следите за динамикой US Treasury 5 Year Note ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UFIV сегодня?
US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) сегодня оценивается на уровне 47.88. Инструмент торгуется в пределах 47.88 - 47.93, вчерашнее закрытие составило 48.01, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UFIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Treasury 5 Year Note ETF?
US Treasury 5 Year Note ETF в настоящее время оценивается в 47.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.70% и USD. Отслеживайте движения UFIV на графике в реальном времени.
Как купить акции UFIV?
Вы можете купить акции US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) по текущей цене 47.88. Ордера обычно размещаются около 47.88 или 48.18, тогда как 10 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UFIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UFIV?
Инвестирование в US Treasury 5 Year Note ETF предполагает учет годового диапазона 47.72 - 49.74 и текущей цены 47.88. Многие сравнивают 0.08% и -3.33% перед размещением ордеров на 47.88 или 48.18. Изучайте ежедневные изменения цены UFIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции US Treasury 5 Year Note ETF?
Самая высокая цена US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) за последний год составила 49.74. Акции заметно колебались в пределах 47.72 - 49.74, сравнение с 48.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Treasury 5 Year Note ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции US Treasury 5 Year Note ETF?
Самая низкая цена US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) за год составила 47.72. Сравнение с текущими 47.88 и 47.72 - 49.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UFIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UFIV?
В прошлом US Treasury 5 Year Note ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.01 и -2.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.01
- Open
- 47.93
- Bid
- 47.88
- Ask
- 48.18
- Low
- 47.88
- High
- 47.93
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -3.33%
- Годовое изменение
- -2.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%