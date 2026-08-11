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UFIV: US Treasury 5 Year Note ETF

47.88 USD 0.13 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UFIV за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.88, а максимальная — 47.93.

Следите за динамикой US Treasury 5 Year Note ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UFIV сегодня?

US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) сегодня оценивается на уровне 47.88. Инструмент торгуется в пределах 47.88 - 47.93, вчерашнее закрытие составило 48.01, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UFIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Treasury 5 Year Note ETF?

US Treasury 5 Year Note ETF в настоящее время оценивается в 47.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.70% и USD. Отслеживайте движения UFIV на графике в реальном времени.

Как купить акции UFIV?

Вы можете купить акции US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) по текущей цене 47.88. Ордера обычно размещаются около 47.88 или 48.18, тогда как 10 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UFIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UFIV?

Инвестирование в US Treasury 5 Year Note ETF предполагает учет годового диапазона 47.72 - 49.74 и текущей цены 47.88. Многие сравнивают 0.08% и -3.33% перед размещением ордеров на 47.88 или 48.18. Изучайте ежедневные изменения цены UFIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции US Treasury 5 Year Note ETF?

Самая высокая цена US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) за последний год составила 49.74. Акции заметно колебались в пределах 47.72 - 49.74, сравнение с 48.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Treasury 5 Year Note ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции US Treasury 5 Year Note ETF?

Самая низкая цена US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) за год составила 47.72. Сравнение с текущими 47.88 и 47.72 - 49.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UFIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UFIV?

В прошлом US Treasury 5 Year Note ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.01 и -2.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.88 47.93
Годовой диапазон
47.72 49.74
Предыдущее закрытие
48.01
Open
47.93
Bid
47.88
Ask
48.18
Low
47.88
High
47.93
Объем
10
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-3.33%
Годовое изменение
-2.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%