报价部分
货币 / UFIV
回到股票

UFIV: US Treasury 5 Year Note ETF

47.92 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UFIV汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点47.91和高点47.92进行交易。

关注US Treasury 5 Year Note ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UFIV股票今天的价格是多少？

US Treasury 5 Year Note ETF股票今天的定价为47.92。它在47.91 - 47.92范围内交易，昨天的收盘价为47.88，交易量达到6。UFIV的实时价格图表显示了这些更新。

US Treasury 5 Year Note ETF股票是否支付股息？

US Treasury 5 Year Note ETF目前的价值为47.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.62%和USD。实时查看图表以跟踪UFIV走势。

如何购买UFIV股票？

您可以以47.92的当前价格购买US Treasury 5 Year Note ETF股票。订单通常设置在47.92或48.22附近，而6和0.00%显示市场活动。立即关注UFIV的实时图表更新。

如何投资UFIV股票？

投资US Treasury 5 Year Note ETF需要考虑年度范围47.72 - 49.74和当前价格47.92。许多人在以47.92或48.22下订单之前，会比较0.17%和。实时查看UFIV价格图表，了解每日变化。

US Treasury 5 Year Note ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，US Treasury 5 Year Note ETF的最高价格是49.74。在47.72 - 49.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Treasury 5 Year Note ETF的绩效。

US Treasury 5 Year Note ETF股票的最低价格是多少？

US Treasury 5 Year Note ETF（UFIV）的最低价格为47.72。将其与当前的47.92和47.72 - 49.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UFIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UFIV股票是什么时候拆分的？

US Treasury 5 Year Note ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.88和-2.62%中可见。

日范围
47.91 47.92
年范围
47.72 49.74
前一天收盘价
47.88
开盘价
47.92
卖价
47.92
买价
48.22
最低价
47.91
最高价
47.92
交易量
6
日变化
0.08%
月变化
0.17%
6个月变化
-3.25%
年变化
-2.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%