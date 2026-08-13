UFIV股票今天的价格是多少？ US Treasury 5 Year Note ETF股票今天的定价为47.92。它在47.91 - 47.92范围内交易，昨天的收盘价为47.88，交易量达到6。UFIV的实时价格图表显示了这些更新。

US Treasury 5 Year Note ETF股票是否支付股息？ US Treasury 5 Year Note ETF目前的价值为47.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.62%和USD。实时查看图表以跟踪UFIV走势。

如何购买UFIV股票？ 您可以以47.92的当前价格购买US Treasury 5 Year Note ETF股票。订单通常设置在47.92或48.22附近，而6和0.00%显示市场活动。立即关注UFIV的实时图表更新。

如何投资UFIV股票？ 投资US Treasury 5 Year Note ETF需要考虑年度范围47.72 - 49.74和当前价格47.92。许多人在以47.92或48.22下订单之前，会比较0.17%和。实时查看UFIV价格图表，了解每日变化。

US Treasury 5 Year Note ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，US Treasury 5 Year Note ETF的最高价格是49.74。在47.72 - 49.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Treasury 5 Year Note ETF的绩效。

US Treasury 5 Year Note ETF股票的最低价格是多少？ US Treasury 5 Year Note ETF（UFIV）的最低价格为47.72。将其与当前的47.92和47.72 - 49.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UFIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。