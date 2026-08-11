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UFEB: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
Курс UFEB за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.28, а максимальная — 39.31.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UFEB сегодня?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) сегодня оценивается на уровне 39.29. Инструмент торгуется в пределах 39.28 - 39.31, вчерашнее закрытие составило 39.31, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UFEB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 39.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.42% и USD. Отслеживайте движения UFEB на графике в реальном времени.
Как купить акции UFEB?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) по текущей цене 39.29. Ордера обычно размещаются около 39.29 или 39.59, тогда как 14 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UFEB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UFEB?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 34.92 - 39.33 и текущей цены 39.29. Многие сравнивают 0.82% и 6.07% перед размещением ордеров на 39.29 или 39.59. Изучайте ежедневные изменения цены UFEB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) за последний год составила 39.33. Акции заметно колебались в пределах 34.92 - 39.33, сравнение с 39.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) за год составила 34.92. Сравнение с текущими 39.29 и 34.92 - 39.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UFEB?
В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.31 и 12.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.31
- Open
- 39.29
- Bid
- 39.29
- Ask
- 39.59
- Low
- 39.28
- High
- 39.31
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 0.82%
- 6-месячное изменение
- 6.07%
- Годовое изменение
- 12.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%