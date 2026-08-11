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UFEB: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

39.29 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UFEB за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.28, а максимальная — 39.31.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UFEB сегодня?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) сегодня оценивается на уровне 39.29. Инструмент торгуется в пределах 39.28 - 39.31, вчерашнее закрытие составило 39.31, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UFEB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 39.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.42% и USD. Отслеживайте движения UFEB на графике в реальном времени.

Как купить акции UFEB?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) по текущей цене 39.29. Ордера обычно размещаются около 39.29 или 39.59, тогда как 14 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UFEB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UFEB?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 34.92 - 39.33 и текущей цены 39.29. Многие сравнивают 0.82% и 6.07% перед размещением ордеров на 39.29 или 39.59. Изучайте ежедневные изменения цены UFEB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) за последний год составила 39.33. Акции заметно колебались в пределах 34.92 - 39.33, сравнение с 39.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) за год составила 34.92. Сравнение с текущими 39.29 и 34.92 - 39.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UFEB?

В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.31 и 12.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.28 39.31
Годовой диапазон
34.92 39.33
Предыдущее закрытие
39.31
Open
39.29
Bid
39.29
Ask
39.59
Low
39.28
High
39.31
Объем
14
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
0.82%
6-месячное изменение
6.07%
Годовое изменение
12.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%