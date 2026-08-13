UFEB: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
今日UFEB汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点39.25和高点39.30进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
UFEB股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February股票今天的定价为39.30。它在39.25 - 39.30范围内交易，昨天的收盘价为39.29，交易量达到18。UFEB的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February目前的价值为39.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.45%和USD。实时查看图表以跟踪UFEB走势。
如何购买UFEB股票？
您可以以39.30的当前价格购买Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February股票。订单通常设置在39.30或39.60附近，而18和0.05%显示市场活动。立即关注UFEB的实时图表更新。
如何投资UFEB股票？
投资Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February需要考虑年度范围34.92 - 39.33和当前价格39.30。许多人在以39.30或39.60下订单之前，会比较0.85%和。实时查看UFEB价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February的最高价格是39.33。在34.92 - 39.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February的绩效。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February（UFEB）的最低价格为34.92。将其与当前的39.30和34.92 - 39.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UFEB股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.29和12.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.29
- 开盘价
- 39.28
- 卖价
- 39.30
- 买价
- 39.60
- 最低价
- 39.25
- 最高价
- 39.30
- 交易量
- 18
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 0.85%
- 6个月变化
- 6.10%
- 年变化
- 12.45%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%