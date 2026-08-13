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UFEB: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

39.30 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UFEB汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点39.25和高点39.30进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UFEB股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February股票今天的定价为39.30。它在39.25 - 39.30范围内交易，昨天的收盘价为39.29，交易量达到18。UFEB的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February目前的价值为39.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.45%和USD。实时查看图表以跟踪UFEB走势。

如何购买UFEB股票？

您可以以39.30的当前价格购买Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February股票。订单通常设置在39.30或39.60附近，而18和0.05%显示市场活动。立即关注UFEB的实时图表更新。

如何投资UFEB股票？

投资Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February需要考虑年度范围34.92 - 39.33和当前价格39.30。许多人在以39.30或39.60下订单之前，会比较0.85%和。实时查看UFEB价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February的最高价格是39.33。在34.92 - 39.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February的绩效。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February（UFEB）的最低价格为34.92。将其与当前的39.30和34.92 - 39.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UFEB股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.29和12.45%中可见。

日范围
39.25 39.30
年范围
34.92 39.33
前一天收盘价
39.29
开盘价
39.28
卖价
39.30
买价
39.60
最低价
39.25
最高价
39.30
交易量
18
日变化
0.03%
月变化
0.85%
6个月变化
6.10%
年变化
12.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%