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UEVM: VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
Курс UEVM за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.24, а максимальная — 60.24.
Следите за динамикой VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UEVM сегодня?
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) сегодня оценивается на уровне 60.24. Инструмент торгуется в пределах 60.24 - 60.24, вчерашнее закрытие составило 60.35, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UEVM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF?
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF в настоящее время оценивается в 60.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.20% и USD. Отслеживайте движения UEVM на графике в реальном времени.
Как купить акции UEVM?
Вы можете купить акции VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) по текущей цене 60.24. Ордера обычно размещаются около 60.24 или 60.54, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UEVM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UEVM?
Инвестирование в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 55.77 - 61.75 и текущей цены 60.24. Многие сравнивают -0.23% и 1.09% перед размещением ордеров на 60.24 или 60.54. Изучайте ежедневные изменения цены UEVM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF?
Самая высокая цена VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) за последний год составила 61.75. Акции заметно колебались в пределах 55.77 - 61.75, сравнение с 60.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF?
Самая низкая цена VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) за год составила 55.77. Сравнение с текущими 60.24 и 55.77 - 61.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UEVM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UEVM?
В прошлом VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.35 и -0.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 60.35
- Open
- 60.24
- Bid
- 60.24
- Ask
- 60.54
- Low
- 60.24
- High
- 60.24
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- -0.23%
- 6-месячное изменение
- 1.09%
- Годовое изменение
- -0.20%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%