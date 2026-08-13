UEVM: VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
今日UEVM汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点59.89和高点60.24进行交易。
关注VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
UEVM股票今天的价格是多少？
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF股票今天的定价为59.89。它在59.89 - 60.24范围内交易，昨天的收盘价为60.35，交易量达到2。UEVM的实时价格图表显示了这些更新。
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF股票是否支付股息？
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF目前的价值为59.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.78%和USD。实时查看图表以跟踪UEVM走势。
如何购买UEVM股票？
您可以以59.89的当前价格购买VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF股票。订单通常设置在59.89或60.19附近，而2和-0.58%显示市场活动。立即关注UEVM的实时图表更新。
如何投资UEVM股票？
投资VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF需要考虑年度范围55.77 - 61.75和当前价格59.89。许多人在以59.89或60.19下订单之前，会比较-0.81%和。实时查看UEVM价格图表，了解每日变化。
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF的最高价格是61.75。在55.77 - 61.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF的绩效。
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF股票的最低价格是多少？
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF（UEVM）的最低价格为55.77。将其与当前的59.89和55.77 - 61.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UEVM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UEVM股票是什么时候拆分的？
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.35和-0.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 60.35
- 开盘价
- 60.24
- 卖价
- 59.89
- 买价
- 60.19
- 最低价
- 59.89
- 最高价
- 60.24
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.76%
- 月变化
- -0.81%
- 6个月变化
- 0.50%
- 年变化
- -0.78%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%