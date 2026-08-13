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UEVM: VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

59.89 USD 0.46 (0.76%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UEVM汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点59.89和高点60.24进行交易。

关注VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UEVM股票今天的价格是多少？

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF股票今天的定价为59.89。它在59.89 - 60.24范围内交易，昨天的收盘价为60.35，交易量达到2。UEVM的实时价格图表显示了这些更新。

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF股票是否支付股息？

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF目前的价值为59.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.78%和USD。实时查看图表以跟踪UEVM走势。

如何购买UEVM股票？

您可以以59.89的当前价格购买VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF股票。订单通常设置在59.89或60.19附近，而2和-0.58%显示市场活动。立即关注UEVM的实时图表更新。

如何投资UEVM股票？

投资VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF需要考虑年度范围55.77 - 61.75和当前价格59.89。许多人在以59.89或60.19下订单之前，会比较-0.81%和。实时查看UEVM价格图表，了解每日变化。

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF的最高价格是61.75。在55.77 - 61.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF的绩效。

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF股票的最低价格是多少？

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF（UEVM）的最低价格为55.77。将其与当前的59.89和55.77 - 61.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UEVM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UEVM股票是什么时候拆分的？

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.35和-0.78%中可见。

日范围
59.89 60.24
年范围
55.77 61.75
前一天收盘价
60.35
开盘价
60.24
卖价
59.89
买价
60.19
最低价
59.89
最高价
60.24
交易量
2
日变化
-0.76%
月变化
-0.81%
6个月变化
0.50%
年变化
-0.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%