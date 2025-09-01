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UDOW: ProShares UltraPro Dow30

75.86 USD 0.26 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UDOW за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.40, а максимальная — 76.27.

Следите за динамикой ProShares UltraPro Dow30. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UDOW сегодня?

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) сегодня оценивается на уровне 75.86. Инструмент торгуется в пределах 75.40 - 76.27, вчерашнее закрытие составило 76.12, а торговый объем достиг 2605. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UDOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraPro Dow30?

ProShares UltraPro Dow30 в настоящее время оценивается в 75.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -23.87% и USD. Отслеживайте движения UDOW на графике в реальном времени.

Как купить акции UDOW?

Вы можете купить акции ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) по текущей цене 75.86. Ордера обычно размещаются около 75.86 или 76.16, тогда как 2605 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UDOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UDOW?

Инвестирование в ProShares UltraPro Dow30 предполагает учет годового диапазона 46.26 - 120.07 и текущей цены 75.86. Многие сравнивают 5.16% и 30.66% перед размещением ордеров на 75.86 или 76.16. Изучайте ежедневные изменения цены UDOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraPro Dow30?

Самая высокая цена ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) за последний год составила 120.07. Акции заметно колебались в пределах 46.26 - 120.07, сравнение с 76.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraPro Dow30 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraPro Dow30?

Самая низкая цена ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) за год составила 46.26. Сравнение с текущими 75.86 и 46.26 - 120.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UDOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UDOW?

В прошлом ProShares UltraPro Dow30 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.12 и -23.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
75.40 76.27
Годовой диапазон
46.26 120.07
Предыдущее закрытие
76.12
Open
75.78
Bid
75.86
Ask
76.16
Low
75.40
High
76.27
Объем
2.605 K
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
5.16%
6-месячное изменение
30.66%
Годовое изменение
-23.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%