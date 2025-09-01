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UDOW: ProShares UltraPro Dow30
Курс UDOW за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.40, а максимальная — 76.27.
Следите за динамикой ProShares UltraPro Dow30. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UDOW сегодня?
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) сегодня оценивается на уровне 75.86. Инструмент торгуется в пределах 75.40 - 76.27, вчерашнее закрытие составило 76.12, а торговый объем достиг 2605. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UDOW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraPro Dow30?
ProShares UltraPro Dow30 в настоящее время оценивается в 75.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -23.87% и USD. Отслеживайте движения UDOW на графике в реальном времени.
Как купить акции UDOW?
Вы можете купить акции ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) по текущей цене 75.86. Ордера обычно размещаются около 75.86 или 76.16, тогда как 2605 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UDOW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UDOW?
Инвестирование в ProShares UltraPro Dow30 предполагает учет годового диапазона 46.26 - 120.07 и текущей цены 75.86. Многие сравнивают 5.16% и 30.66% перед размещением ордеров на 75.86 или 76.16. Изучайте ежедневные изменения цены UDOW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraPro Dow30?
Самая высокая цена ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) за последний год составила 120.07. Акции заметно колебались в пределах 46.26 - 120.07, сравнение с 76.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraPro Dow30 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraPro Dow30?
Самая низкая цена ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) за год составила 46.26. Сравнение с текущими 75.86 и 46.26 - 120.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UDOW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UDOW?
В прошлом ProShares UltraPro Dow30 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.12 и -23.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 76.12
- Open
- 75.78
- Bid
- 75.86
- Ask
- 76.16
- Low
- 75.40
- High
- 76.27
- Объем
- 2.605 K
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 5.16%
- 6-месячное изменение
- 30.66%
- Годовое изменение
- -23.87%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%