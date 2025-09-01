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UDOW: ProShares三倍做多道指ETF

75.11 USD 0.75 (0.99%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UDOW汇率已更改-0.99%。当日，交易品种以低点74.95和高点76.98进行交易。

关注ProShares三倍做多道指ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

UDOW新闻

常见问题解答

UDOW股票今天的价格是多少？

ProShares三倍做多道指ETF股票今天的定价为75.11。它在74.95 - 76.98范围内交易，昨天的收盘价为75.86，交易量达到2613。UDOW的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares三倍做多道指ETF股票是否支付股息？

ProShares三倍做多道指ETF目前的价值为75.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.62%和USD。实时查看图表以跟踪UDOW走势。

如何购买UDOW股票？

您可以以75.11的当前价格购买ProShares三倍做多道指ETF股票。订单通常设置在75.11或75.41附近，而2613和-1.43%显示市场活动。立即关注UDOW的实时图表更新。

如何投资UDOW股票？

投资ProShares三倍做多道指ETF需要考虑年度范围46.26 - 120.07和当前价格75.11。许多人在以75.11或75.41下订单之前，会比较4.12%和。实时查看UDOW价格图表，了解每日变化。

ProShares三倍做多道指ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares三倍做多道指ETF的最高价格是120.07。在46.26 - 120.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares三倍做多道指ETF的绩效。

ProShares三倍做多道指ETF股票的最低价格是多少？

ProShares三倍做多道指ETF（UDOW）的最低价格为46.26。将其与当前的75.11和46.26 - 120.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UDOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UDOW股票是什么时候拆分的？

ProShares三倍做多道指ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、75.86和-24.62%中可见。

日范围
74.95 76.98
年范围
46.26 120.07
前一天收盘价
75.86
开盘价
76.20
卖价
75.11
买价
75.41
最低价
74.95
最高价
76.98
交易量
2.613 K
日变化
-0.99%
月变化
4.12%
6个月变化
29.37%
年变化
-24.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%