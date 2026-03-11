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UDIV: Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

62.01 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UDIV за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.93, а максимальная — 62.05.

Следите за динамикой Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UDIV сегодня?

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) сегодня оценивается на уровне 62.01. Инструмент торгуется в пределах 61.93 - 62.05, вчерашнее закрытие составило 62.01, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UDIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF?

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF в настоящее время оценивается в 62.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.14% и USD. Отслеживайте движения UDIV на графике в реальном времени.

Как купить акции UDIV?

Вы можете купить акции Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) по текущей цене 62.01. Ордера обычно размещаются около 62.01 или 62.31, тогда как 11 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UDIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UDIV?

Инвестирование в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF предполагает учет годового диапазона 49.80 - 66.50 и текущей цены 62.01. Многие сравнивают 2.90% и 14.88% перед размещением ордеров на 62.01 или 62.31. Изучайте ежедневные изменения цены UDIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF?

Самая высокая цена Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) за последний год составила 66.50. Акции заметно колебались в пределах 49.80 - 66.50, сравнение с 62.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF?

Самая низкая цена Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) за год составила 49.80. Сравнение с текущими 62.01 и 49.80 - 66.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UDIV?

В прошлом Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 62.01 и 24.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
61.93 62.05
Годовой диапазон
49.80 66.50
Предыдущее закрытие
62.01
Open
62.04
Bid
62.01
Ask
62.31
Low
61.93
High
62.05
Объем
11
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.90%
6-месячное изменение
14.88%
Годовое изменение
24.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%